Ideam reporta lluvias y tormentas eléctricas: estas serán las regiones más afectadas en los próximos tres días

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) publicó su más reciente pronóstico del tiempo para los días 14, 15 y 16 de julio, en el que advierte que continuarán las lluvias de variada intensidad en gran parte del territorio nacional, con posibilidad de tormentas eléctricas en varias regiones, especialmente durante las tardes y noches.

El Ideam emitió el pronóstico del clima para las próximas horas: prevé lluvias con tormentas eléctricas en varias regiones

De acuerdo con la entidad, las condiciones atmosféricas seguirán favoreciendo el desarrollo de nubosidad y precipitaciones sobre las regiones Pacífica, Andina, Orinoquía y Amazonía, mientras que algunos sectores del Caribe también registrarán lluvias, aunque de manera más dispersa.

El Ideam señaló que los mayores acumulados de precipitación se presentarán en zonas del litoral Pacífico y en sectores montañosos de la región Andina.

El Ideam pronostica lluvias moderadas y fuertes. Foto: Getty Images

Para este martes 14 de julio se prevén lluvias en departamentos como Chocó, Antioquia, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, además de amplios sectores de Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca y Tolima. En la Orinoquía y la Amazonía también se esperan precipitaciones sobre Meta, Arauca, Casanare, Guaviare, Vaupés, Guainía y Amazonas, algunas acompañadas de actividad eléctrica.

El panorama será similar durante el miércoles 15 y el jueves 16 de julio. Según el instituto, persistirá la probabilidad de lluvias durante gran parte de las tardes y noches sobre el occidente y centro del país, especialmente en la región Pacífica y la cordillera de los Andes.

Asimismo, continuarán las precipitaciones en la Orinoquía y la Amazonía, mientras que en algunos departamentos de la región Caribe podrían presentarse lluvias aisladas.

Pronóstico para los próximos tres días. Foto: Getty Images

El Ideam recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a las condiciones meteorológicas, especialmente en zonas donde se registren tormentas eléctricas, fuertes lluvias o incrementos súbitos en los caudales de los ríos. Asimismo, recuerda seguir las recomendaciones de las autoridades locales y de los organismos de gestión del riesgo ante posibles emergencias derivadas de las precipitaciones.

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El boletín también mantiene el monitoreo sobre las alertas hidrológicas y la amenaza por deslizamientos de tierra en diferentes regiones del país, debido a que las lluvias previstas podrían incrementar el riesgo en áreas de ladera y en cuencas con altos niveles de humedad.