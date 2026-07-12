El Ideam emitió el pronóstico del clima para las próximas horas: prevé lluvias con tormentas eléctricas en varias regiones

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) entregó este domingo 12 de julio su más reciente pronóstico del tiempo, en el que advirtió sobre la probabilidad de lluvias de variada intensidad en buena parte del territorio nacional durante las próximas horas.

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De acuerdo con la entidad, las precipitaciones más fuertes se concentrarán durante la tarde y la noche, cuando se esperan acumulados entre moderados y altos, acompañados en algunos sectores por descargas eléctricas.

Se podrían presentar lluvias en las próximas horas. Foto: AP Photo/Chiang Ying-ying

Las zonas con mayor probabilidad de lluvias incluyen amplios sectores de Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Santander, Norte de Santander, Boyacá, el norte y oriente de Cundinamarca, Arauca, Casanare, Meta, el occidente de Vichada, Guaviare, Vaupés, Amazonas y el occidente de Caquetá.

El Ideam también prevé lluvias de menor intensidad en el sur de La Guajira, así como en algunos sectores de Sucre, Tolima, Huila, Caldas, Risaralda, Quindío y Putumayo.

En contraste, para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se esperan condiciones de tiempo mayormente seco, con cielo entre parcial y mayormente nublado.

Así estuvo el comportamiento del clima en las últimas horas

Según el informe, durante las últimas 24 horas se registró un incremento cercano al 123,3 % en los volúmenes de lluvia frente al día anterior. Las precipitaciones más significativas se presentaron en municipios de Caquetá, Nariño, Putumayo, Cauca, Chocó y Boyacá.

El mayor acumulado fue reportado en Belén de los Andaquíes (Caquetá), donde se registraron 118 milímetros de lluvia, seguido por Barbacoas (Nariño), con 87 milímetros, y Mocoa (Putumayo), con 83,5 milímetros.

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Ese registro, además, superó el máximo histórico para un día de julio en la estación de Belén de los Andaquíes, donde el anterior récord era de 110 milímetros y databa de 1990.

Persisten las alertas en varias regiones

El boletín mantiene alertas por la probabilidad de crecientes súbitas y niveles altos en numerosas cuencas hidrográficas del país, especialmente en las regiones Caribe, Pacífica, Magdalena-Cauca, Orinoquía y Amazonía.

Alertas de crecientes en el país. Foto: Getty Images

Asimismo, continúan las alertas por amenaza de deslizamientos de tierra en municipios de Antioquia, Arauca, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca.

En cuanto a incendios de cobertura vegetal, el IDEAM mantiene alertas en municipios de Atlántico, Bolívar, Cesar, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Tolima y Antioquia, debido a las condiciones meteorológicas presentes en esas zonas.