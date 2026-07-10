¿Tiene deudas con el Acueducto de Bogotá? Así puede solicitar un acuerdo de pago y evitar la suspensión del servicio

Los usuarios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) que tengan facturas pendientes por pagar pueden acceder a acuerdos de pago para ponerse al día con la entidad y evitar la suspensión del servicio de agua potable. La empresa recordó que cuenta con diferentes canales de atención para facilitar este trámite, tanto de manera virtual como presencial.

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Según informó la EAAB, los acuerdos de pago están dirigidos a quienes presentan obligaciones vencidas y buscan una alternativa para normalizar su situación sin necesidad de cancelar la totalidad de la deuda en un solo pago.

Una de las opciones disponibles es realizar la solicitud de forma virtual. Para ello, los interesados deben ingresar al portal de la empresa con su usuario y contraseña o registrarse en la plataforma si aún no cuentan con una cuenta. Desde allí podrán iniciar el proceso para solicitar la financiación de la deuda.

Quienes prefieran hacer el trámite de manera presencial también pueden acudir a cualquiera de los puntos de atención habilitados por la empresa. Además, la EAAB dispuso del correo electrónico financiacionescoactivo@acueducto.com.co para atender las solicitudes relacionadas con acuerdos de pago y resolver inquietudes sobre este procedimiento.

Antes de iniciar el trámite, la empresa recomienda consultar los requisitos exigidos para acceder a esta alternativa, ya que las condiciones pueden variar dependiendo del estado de la obligación y del tipo de usuario.

La EAAB también hizo un llamado a los ciudadanos para que no dejen acumular las deudas, al advertir que el valor pendiente puede incrementarse con el paso del tiempo debido a los intereses y demás costos asociados al incumplimiento en el pago de las facturas.

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La entidad recordó que mantener las obligaciones al día no solo evita procesos de cobro y posibles suspensiones del servicio, sino que también permite a los usuarios acceder a mecanismos de financiación cuando enfrentan dificultades para cumplir con los pagos.

La empresa recomienda a los usuarios revisar periódicamente el estado de su cuenta y atender oportunamente las notificaciones relacionadas con el servicio, ya que esto permite identificar posibles saldos pendientes antes de que se inicien procesos de cobro.

Los interesados pueden consultar toda la información sobre los acuerdos de pago, los requisitos y los canales de atención a través de los medios oficiales de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, donde también encontrarán orientación sobre los diferentes servicios y trámites que presta la entidad.