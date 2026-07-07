La factura del agua subirá más del 6 % en Bogotá para este estrato social; esta sería la razón del incremento.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció el aumento de tarifas para ciertos usuarios, tanto en zonas urbanas como rurales, debido a la entrada en vigor de la Resolución 1032 de 2026 de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).

¿Hay bloqueos este martes 7 de julio? Este es el reporte de movilidad para la jornada en Bogotá

Esta resolución modificó la forma en que se calculan las tarifas del servicio de acueducto y alcantarillado de varias prestadoras en Colombia, ya que estas empresas no definen el precio libremente, sino que deben acogerse a lo dispuesto por la CRA. De este modo, Bogotá y Soacha serán las primeras zonas de operación de la EAAB en aplicar la medida.

Por lo anterior, las tarifas del agua en la capital tendrá un ajuste aproximado del 6,67 % para los usuarios del estrato 4, lo que representaría una subida de $4.900 pesos al mes. En Soacha, el estrato 3 tendrá un ajuste del 2,3 %, lo que equivale a $1.200 pesos.

La gerente de la EAAB, Natasha Avendaño, explicó que este incremento, corresponde a la aplicación de la fórmula tarifaria establecida por la regulación de la CRA. El ajuste busca garantizar la sostenibilidad financiera de la prestación del servicio y cubrir el aumento en los costos de operación, mantenimiento e inversión del sistema.

El nuevo escenario de $20.000 millones que se abre paso en el norte de Bogotá

La empresa aclaró que el aumento no implica un cambio en la metodología de cobro, sino una actualización de los valores que componen la tarifa. En consecuencia, el monto final que pagará cada usuario dependerá de factores como el consumo registrado, el estrato socioeconómico, los subsidios o contribuciones aplicables y los demás componentes incluidos en la factura.

Por parte de la entidad reguladora se especificó que este marco también aplica para prestadores con hasta cinco mil suscriptores en áreas urbanas, y a todos los que brinden este servicio en zonas rurales sin importar el número de usuarios que tengan.

Con este incremento, los hogares de Bogotá y Soacha verán reflejado un mayor costo en el servicio durante los próximos meses, mientras la empresa sostiene que el ajuste responde a las disposiciones regulatorias vigentes y no a una decisión individual. La recomendación final para los usuarios es revisar el detalle de cada factura para identificar el consumo registrado y los componentes tarifarios que determinan el valor a pagar.