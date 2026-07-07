Bogotá será sede del ‘Encuentro Iberoamericano de Cultura 2026′: fechas, escenarios y países invitados

Bogotá se convertirá entre el 15 y el 17 de julio en el escenario de uno de los principales espacios de diálogo sobre políticas culturales en la región. La capital colombiana acogerá el Encuentro Iberoamericano de Cultura – Bogotá 2026, un evento que reunirá a más de 30 especialistas de diez países para intercambiar experiencias y analizar el papel de la cultura como eje del desarrollo sostenible, la cohesión social y la cooperación internacional.

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La iniciativa es organizada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, en alianza con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). Bajo el lema “Cultura y desarrollo sostenible: hacia una agenda de desarrollo de cooperación cultural en Iberoamérica”, el encuentro buscará consolidar un espacio de reflexión sobre los retos que enfrenta el sector cultural en un contexto global marcado por los cambios sociales, tecnológicos y ambientales.

La apertura, programada para el 15 de julio en el Centro Felicidad de Chapinero, contará con la participación del director general de Cultura de la OEI, Raphael Callou; la directora de la organización en Colombia, Donatella Montaldo, y el secretario de Cultura de Bogotá, Santiago Trujillo. A ellos se sumarán representantes de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, España, Honduras, México, Panamá, Portugal y Colombia.

Durante los tres días del evento se desarrollarán cinco sesiones académicas dedicadas a temas como los desafíos actuales de las políticas culturales, el papel de los museos y las bibliotecas públicas, los derechos culturales, la educación artística, la economía creativa, la cultura digital y la cooperación entre ciudades iberoamericanas. Además de las conferencias y paneles, los asistentes podrán participar en espacios de conversación con los invitados internacionales.

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Uno de los puntos centrales de la agenda será el análisis de los desafíos de la Carta Cultural Iberoamericana, considerada uno de los principales marcos de referencia para la formulación de políticas públicas y proyectos de cooperación cultural en la región. Asimismo, se presentarán el Plan de Cultura Bogotá: una brújula hacia 2038 y la investigación Ciudades conectadas: vida cotidiana, cultura y transformación digital en Bogotá, Ciudad de México y Río de Janeiro.

Según explicó Santiago Trujillo, el encuentro permitirá fortalecer las alianzas internacionales de la capital y consolidar su posicionamiento como un referente regional en la gestión de políticas culturales. Por su parte, Raphael Callou destacó que la cultura constituye uno de los pilares del desarrollo sostenible, ya que promueve la inclusión, fortalece el tejido social y favorece la construcción de comunidades más resilientes.

La programación se desarrollará en diferentes escenarios de la ciudad, entre ellos el Centro Felicidad Chapinero, la Cinemateca de Bogotá, la Biblioteca Pública Virgilio Barco y la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. La asistencia será gratuita, aunque requerirá inscripción previa. Los interesados podrán registrarse para asistir a una o varias de las jornadas programadas.