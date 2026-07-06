El nuevo escenario de $20.000 millones que se abre paso en el norte de Bogotá

En medio del boom que vive el sector del entretenimiento, en Bogotá se inauguró un nuevo escenario para conciertos, teatro, congresos, eventos empresariales y hasta torneos deportivos. A diferencia de otros espacios de este tipo, el nuevo recinto no está a cargo de inversionistas, ni de empresarios de la industria cultural, sino que forma parte de un proceso de reinvención en el sector educativo.

El responsable es el colegio Gimnasio Fontana, el cual no solo busca dar una nueva oferta cultural para sus comunidades de influencia, sino para todos los habitantes del norte de Bogotá y los municipios aledaños, que son zonas de alto crecimiento urbano.

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Se trata del Centro Cultural Aluna, una apuesta de cerca de 20.000 millones de pesos, que emula las ofertas de teatros como los que tienen los colegios Gimnasio Moderno, Italiano y Anglo Colombiano. Sin embargo, este nuevo escenario es más versátil, pues puede albergar hasta 1.000 personas en eventos culturales, académicos o corporativos, y entre 300 y 400 asistentes en actividades deportivas. Esto, teniendo en cuenta que tiene una cancha de baloncesto profesional certificada por la FIBA, lo que le permitiría recibir torneos nacionales e internacionales.

Natalia Zuleta, presidenta de la junta directiva del Gimnasio Fontana, explica que este proyecto coincide con los 40 años del colegio y responde a una necesidad concreta: el norte de Bogotá ha crecido con fuerza, impulsado por desarrollos como Lagos de Torca, la ampliación de la Autopista Norte y la expansión de municipios vecinos como Chía, Cota y Cajicá, pero la oferta cultural no ha crecido al mismo ritmo.

La cancha de baloncesto de este nuevo recinto es certificada por la FIBA. Foto: Gimnasio Fontana

“No es un auditorio de colegio, es más allá de eso”, asegura Zuleta. La idea, explica, es que el espacio funcione como una plataforma para artistas, productores, empresas, deportistas, niños, jóvenes y familias de Bogotá. Por eso, el diseño permite adaptar el aforo según el tipo de evento y ofrecer desde funciones teatrales hasta conciertos, congresos, actividades pedagógicas y competencias deportivas.

La presentación en sociedad de Aluna, ubicado en Guaymaral, en la localidad de Suba, se dio con la obra El coronel no tiene quien le escriba, dirigida por Jorge Alí Triana y producida por el Teatro Colón.

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Este nuevo recinto se construyó en cerca de un año, luego de que la pandemia frenara los planes iniciales de ejecución. Durante la construcción se generaron alrededor de 100 empleos directos e indirectos, y la expectativa es que, con su operación, se creen nuevos puestos permanentes vinculados a la producción, la logística, la operación técnica y la administración del espacio.

Aluna también tiene una apuesta arquitectónica y patrimonial. El Gimnasio Fontana hace parte de los proyectos diseñados por Rogelio Salmona, uno de los arquitectos más importantes de Colombia, y la institución trabajó con otros arquitectos para terminar las adecuaciones del nuevo centro. La visión de largo plazo incluye incluso la posibilidad de desarrollar un museo al aire libre que convierta el lugar en un referente cultural y turístico de la ciudad.

Este complejo también tiene servicios complementarios como un estudio de grabación profesional. Foto: Gimnasio Fontana

Otro de los diferenciales del proyecto es su componente de sostenibilidad. El centro cuenta con 120 paneles solares y espera recibir certificación LEED. Además de abastecer parte de la energía del colegio, el sistema permite vender energía solar al sector de Guaymaral. Para Zuleta, se trata de una forma de aportar al desarrollo sostenible de Bogotá desde una institución educativa.

El complejo también tiene servicios complementarios poco usuales en un escenario de este tipo. Entre ellos se destacan una sala de diseño e impresión 3D, un estudio de grabación profesional —diseñado por ingenieros que participaron en el estudio de Maluma en Medellín— y un salón de silencio para actividades de meditación, mindfulness y bienestar.

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Esta apuesta también envía un mensaje al sector educativo privado, que enfrenta retos por los cambios demográficos y la caída en la matrícula. Para Zuleta, la respuesta no está en detener las inversiones, sino en reinventar el papel de las instituciones educativas en sus entornos.

“Los colegios somos células que podemos generar progreso en nuestros entornos”, afirma. Esa es, precisamente, la apuesta detrás de Aluna: convertir un colegio en un nuevo actor cultural, urbano y económico para Bogotá.