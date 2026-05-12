Crisis educativa y auge de colegios digitales marcan nuevo panorama en Colombia

Colombia atraviesa una de las mayores crisis educativas de los últimos años. De acuerdo con cifras del Sistema Integrado de Matrícula (SINEB) del Ministerio de Educación, durante 2023 la tasa de deserción en educación básica alcanzó el 3,7 %, lo que equivale a 335.364 estudiantes que abandonaron sus estudios. En los últimos dos años, 709.487 niños, niñas y adolescentes quedaron fuera del sistema escolar.

El panorama se suma a otros indicadores que reflejan las dificultades del modelo educativo convencional. La tasa de repitencia llegó al 8,1 %, cuatro veces más alta que hace cinco años, mientras que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reportó una reducción del 31,3 % en los nacimientos frente a 2015. Según el análisis presentado por Genuine School, el principal factor detrás de la deserción es la presión económica que enfrentan las familias.

En medio de este escenario, los colegios digitales han ganado espacio como alternativa educativa. Genuine School informó que entre 2024 y 2025 registró un crecimiento del 25 % en su matrícula, impulsado por familias que buscan modelos flexibles y adaptados al contexto tecnológico actual.

La institución sostiene que la integración de herramientas de inteligencia artificial en los procesos pedagógicos es una de las principales diferencias frente a la educación tradicional.

“La inteligencia artificial puede dar respuestas, pero el estudiante necesita aprender a formular buenas preguntas, evaluar información, conectar ideas y crear soluciones con propósito”, afirmó Lina María Ramírez, cofundadora y Headmaster de Genuine School.

El colegio también destacó que su modelo incluye clases en vivo, docentes especializados y estudiantes de más de 15 países. Además, señaló que cuenta con acreditación Cognia y diploma americano.

Según datos citados por la institución, el 96 % de los estudiantes considera que sus docentes dominan los temas que enseñan y el 92 % afirma que la retroalimentación recibida contribuye a su aprendizaje.