Así amanecieron las paredes de la Universidad Nacional, sede Bogotá, tras la visita de Petro

Este martes, 5 de mayo, el presidente Gustavo Petro estuvo en la Universidad Nacional, sede Bogotá, entregando obras en el Bloque A de la Facultad de Artes.

Ante la llegada del jefe de Estado a la Universidad Nacional, algunas personas pegaron afiches rechazando su polémica propuesta sobre una asamblea nacional constituyente.

Tras lo anterior, el jefe de Estado señaló a José Ismael Peña, rector de la Universidad Nacional, de supuestamente haber estado detrás de un plan de saboteo en su contra.

Además, el presidente Petro afirmó que Peña es “amigo” de la candidata presidencial Paloma Valencia.

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“Quisieron impedirlo con afiches insultantes para impedir que entregara la obra que yo mismo comencé. El nuevo rector de la Universidad Nacional, impuesto por juez sin la voluntad estudiantil y profesoral, amigo de Paloma, intentó impedir mi entrada a la Universidad Nacional para iniciar la obra que empecé: La Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional”, dijo el jefe de Estado en un mensaje compartido en X, este martes 5 de mayo.

Precisamente, este miércoles 6 de mayo, la candidata Valencia compartió un video y dos imágenes en las que se observan grafitis amenazantes en paredes de la Universidad Nacional, un día después de la visita del presidente Petro.

En dichos grafitis se pueden leer mensajes amenazantes contra profesores, entre estos, el docente Diego Torres.

“Fuera Torres; muerte al fecho; profesores traidores; antifas siempre”, fueron algunos de los grafitis que aparecieron en los muros de la Universidad Nacional.

Tras lo anterior, la candidata Valencia dijo en parte de un mensaje: “¿Esa es la tolerancia y libertad de expresión que tanto predican?”. Así mismo, pidió a las autoridades, al Distrito y a algunas entidades gubernamentales, brindar garantías y que se proteja a los profesores y estudiantes.

“La Universidad Nacional amaneció llena de amenazas contra los profesores y estudiantes que se oponen a la nefasta constituyente de Petro y Múnera. ¿Esa es la tolerancia y libertad de expresión que tanto predican? A esta caterva de violentos solo le sirve la universidad para imponer su agenda pro Petro-Cepeda. Es urgente que la @DefensoriaCol, @PoliciaColombia, @PGN_COL y @CarlosFGalan brinden garantías y protejan a los profesores y estudiantes que en su mayoría no quieren que la universidad se convierta en un feudo del Gobierno. No pueden ser amedrentados por opinar contra la constituyente”, dijo puntualmente Valencia en la citada red social.