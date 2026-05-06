Rector de la Universidad Nacional rompió el silencio luego de que Petro lo acusó de sabotear su visita al campus: “Le aclaro”

Un incómodo episodio experimentó el presidente de la República, Gustavo Petro, en su más reciente visita que hizo a la Universidad Nacional, la cual se realizó este martes. Situación que obedeció a que en varios lugares del campus se pegaron afiches rechazando su polémica propuesta sobre una asamblea nacional constituyente.

Ante ese tenso escenario, el mandatario colombiano acusó directamente al actual rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, de estar detrás de un supuesto plan de saboteo en su contra.

Petro reaccionó a carteles pegados en la Universidad Nacional y contó lo que hicieron estudiantes cuando llegó: “No pudieron frenar”

Ante esos señalamientos, Peña rompió el silencio y le respondió al jefe de Estado: “Presidente @petrogustavo le aclaro, con respeto, que no tengo militancia partidista; mi vida es la @UNALOficial. Nuestra universidad es de puertas abiertas y su visita fue garantizada con rigor”.

Y avanzó con otro mensaje: “Las expresiones de la comunidad, que no fueron promovidas por nuestra administración, aunque puedan resultar incómodas, son parte de esa pluralidad que juramos proteger. El diálogo y el respeto seguirán siendo los pilares de mi gestión en la @UNALOficial”.

Sobre la tensa situación, el presidente Petro expresó en su cuenta personal de X: “Quisieron impedirlo con afiches insultantes para impedir que entregara la obra que yo mismo comencé”.

Foto suministrada a SEMANA API Foto: Foto suministrada a SEMANA API

“El nuevo rector de la Universidad Nacional, impuesto por juez sin la voluntad estudiantil y profesoral, amigo de Paloma, intentó impedir mi entrada a la Universidad Nacional para iniciar la obra que empecé: La Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional”, expresó el mandatario colombiano.

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También afirmó: “Entré y entregué la facultad, que es muy hermosa, y con lo último en tecnología para el arte. Costó 70.000 millones de pesos y la inversión en la universidad será de medio billón, que incluye su papel en el San Juan de Dios y la reconstrucción de la Facultad de Farmacia, ojalá para investigar la confección de medicina a Colombia”.

Y en otra publicación indicó Petro: “Los cartelitos, presumiblemente del rector, amigo de Paloma y de una congresista del Morir, no pudieron frenar mi entrada y entregamos la Facultad de Bellas Artes, que nos costó 70.000 millones, a 3.200 estudiantes de la facultad”.

Cabe reseñar que el pasado 17 de febrero, el Tribunal de Bogotá, al resolver una tutela, ordenó al Consejo Superior Universitario reintegrar a José Ismael Peña al cargo de rector, luego de concluir que se vulneraron derechos fundamentales en las decisiones que lo dejaron fuera de la universidad.

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“En consecuencia, se revocará la decisión de primera instancia, y se considera amparo solicitado, ordenando al Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia adoptar las medidas necesarias para garantizar el ejercicio del cargo por parte del accionante, conforme al acto de elección contenido en el acta 05 del 21 de marzo de 2024”, se desprende de uno de los apartes del fallo judicial.