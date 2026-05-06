El candidato presidencial Abelardo de la Espriella se quedó con el apoyo de la Casa Char para la primera vuelta de las elecciones que se celebrarán el próximo 31 de mayo.

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Las coincidencias entre el abogado y ese sector político del partido Cambio Radical ya eran evidentes, pero no se había confirmado el aterrizaje al proyecto de De la Espriella para llevar un gobierno de derecha a la Casa de Nariño.

Ese equipo político ya estaba pensando en esa candidatura como la opción viable para esta contienda. Sin embargo, era necesario que el partido que lidera el exvicepresidente Germán Vargas Lleras decidiera qué camino tomar para estos comicios.

Al final, las directivas determinaron que le darían libertad a sus militantes para apoyar a Paloma Valencia o De la Espriella. Desde entonces, cada uno de sus integrantes ha ido tomando partido sobre alguna de esas opciones.

Está claro que el candidato presidencial ha dicho en micrófonos que no está con partidos y que mucho menos tiene el aval de los políticos tradicionales. No obstante, los guiños desde diferentes sectores son evidentes.

La Casa Char ha sido un pilar importante en Barranquilla y el Atlántico durante muchos años, logrando varios mandatos consecutivos en la Alcaldía y la Gobernación, lo que podría representar un gran apoyo en la costa. Otras personas importantes, como el senador Carlos Fernando Motoa, expresaron su apoyo al candidato.

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El apoyo de los Char a De la Espriella en esa área también indica el inicio de una pelea política por las elecciones regionales de 2027, donde ellos quieren mantener el poder mientras el Pacto Histórico intenta conseguir puestos de elección.

Una de las personas que estaría en esa competencia es el actual ministro del Interior, Armando Benedetti, quien ha expresado su deseo de ser alcalde de Barranquilla.