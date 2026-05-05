Sandra Suárez, exministra de Uribe, anuncia su apoyo a Abelardo de la Espriella: “Él es el líder que necesita la patria”

Sandra Suárez, exministra del gobierno de Álvaro Uribe, anunció que respaldará la candidatura de Abelardo de la Espriella para las elecciones presidenciales.

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La información la compartió en una carta de dos páginas donde recordó el papel de Uribe, resaltó a Paloma Valencia y argumentó su decisión sobre el abogado.

Ella empezó recordando la experiencia que vivió hace más de dos décadas junto al hoy dirigente del Centro Democrático:

“Hace 25 años, Colombia vivía uno de los momentos más difíciles de su historia. La escalada de violencia y la falta de rumbo marcaban el día a día de los colombianos. Entonces, un grupo de ciudadanos entendimos que necesitábamos más que diagnósticos. La nación requería carácter, determinación y liderazgo. Por eso rodeamos a Álvaro Uribe Vélez. Trabajamos sin descanso en su campaña y tuve el honor de servir como ministra en su gobierno. Fue una decisión exitosa basada en una convicción. Colombia necesitaba un timonazo fuerte”.

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Sobre la situación actual del país, ella dijo: “Hoy, más de dos décadas después, veo cómo el rumbo del país vuelve a alejarse de las oportunidades que los colombianos merecen. Y me hago la misma pregunta. ¿Qué tipo de liderazgos necesitamos? La respuesta es clara. El país requiere, otra vez, un liderazgo firme, decidido, sin ambigüedades. No se trata solo de trayectorias, sino de resultados. La patria exige carácter y capacidad de ejecución para dar el giro que reclama la nación”.

Ella contó que, con base en su experiencia, observa en Abelardo de la Espriella esa capacidad de liderazgo:

“Lo conocí personalmente hace más de dos décadas en el ejercicio profesional. Fui testigo de su disciplina, de su pericia para estructurar equipos altamente competentes, de su forma rigurosa y metódica de trabajar, de su efectividad y de su compromiso, incluso cuando asumía voluntariamente causas de manera pro bono”.

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Suárez dijo que ha visto cómo De la Espriella ha ejecutado con resultados: “Siempre me llamó la atención su valioso enfoque en soluciones. No se queda en diagnósticos, decide y exige resultados. Es una persona que resuelve. Dirigir un país demanda capacidad de ejecución, criterio para tomar decisiones y talento para integrar equipos que produzcan resultados. Ese tipo de experiencia se construye liderando, tomando decisiones y gestionando soluciones con disciplina, exactamente lo que Colombia necesita”.

En otra parte de la comunicación, ella destacó a Paloma Valencia, describiéndola como una mujer valiosa, inteligente y con una gran experiencia.

*Sandra Suárez es directora del Círculo de Mujeres del Grupo SEMANA.