Abelardo de la Espriella descarta debatir con Paloma Valencia y habla de cuidar la relación con ella: “Alguno puede salir con un coñazo”

A menos de un mes de la primera vuelta presidencial, el candidato Abelardo de la Espriella descartó debatir con Paloma Valencia, la competidora por el Centro Democrático con quien se pelea el cupo para la segunda vuelta y competirle a Iván Cepeda, a quien las encuestas dan como el aspirante más votado el próximo 31 de mayo.

Y no porque no existan argumentos para debatir, sino porque, según el abogado penalista, el verdadero enemigo político a vencer en las urnas es la izquierda representada en Iván Cepeda.

Este martes, 5 de mayo, De la Espriella se refirió al tema en una improvisada conferencia de prensa a las afueras de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá.

“A mí me parece que el debate que tiene sentido es el de Iván Cepeda. En un debate echas a dos tigres de pelea, porque ella también es una mujer de pelea y valerosa, y ahí sale alguien aruñado. Y nosotros tenemos que cuidar esa relación porque nos vamos a tener que encontrar (en la segunda vuelta)”, dijo el candidato.

Reiteró que, en realidad, “el único enemigo que hay es Iván Cepeda. No le pongan tanto misterio a eso”.

Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia Foto: SEMANA

Dejó claro que no se trata de debatir por debatir. “Se trata de que sea un debate que produzca y a mí lo que me produce ahora es estar en la calle con la gente y no estar encerrado en un set de televisión”, expresó.

Abelardo de la Espriella insistió en que él, como el país lo sabe, es bueno para la pelea. “Eso es lo mío, pero no voy a ir a un debate cuando tengo la agenda que tengo, cuando se pudo hacer antes y ella no quiso. Y cuando puede salir alguno de los dos con un coñazo. Yo prefiero cuidar esa relación con ella como una taza de té”.

Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

De la Espriella tiene claro que los cruces de palabras entre él y Paloma Valencia pueden generar un impacto en la segunda vuelta presidencial. Al fin y al cabo, si ambos quieren derrotar a Iván Cepeda, el único camino es la unión después del 31 de mayo.

Las palabras del penalista se produjeron este martes cuando Iván Cepeda también descartó su participación en el debate que Paloma Valencia programó para esta noche.

“Yo, no (voy a estar). Hay buenos chistes hoy en el escenario político”, expresó Cepeda a renglón seguido desde el Congreso cuando un grupo de periodistas le preguntó si participaría.

“Lo he dicho muy claramente, que los debates son pactados con los candidatos, que he pedido; la candidata Paloma Valencia no tiene ninguna prevalencia en este caso. Ahí hay dos candidatos: la señora Valencia y el señor Abelardo de la Espriella, cuando se pacten esas condiciones, con el mayor gusto”.