Este martes 5 de mayo, el presidente de la República, Gustavo Petro, lideró un evento que organizó su Gobierno en la Universidad Nacional. En su declaración, el mandatario colombiano lanzó una pulla en contra de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

En uno de los apartes de su intervención, el jefe de Estado criticó que Trump esté amenazando con invadir a Cuba, isla que según Petro es “vanguardista”: “Está amenazando el señor Trump con invadir Cuba; habrá todas las críticas que se quieran, pero los hechos son los hechos. Si hay una vanguardia cultural y artística en América Latina, se llama Cuba”.

Gustavo Petro expone su postura sobre tensiones entre Estados Unidos y Cuba, tras amenaza de posible intervención militar

“Y si vamos a ver la época del covid que todos sufrimos, la única sociedad de América Latina y el Caribe que fue capaz de desarrollar una vacuna cuando tocaba, que no la quiso traer por sus business, pero que salvó no sé cuántas vidas empezando por las cubanas, fue Cuba”, aseguró el jefe de Estado.

“El señor Trump está amenazando con invadir Cuba”: el presidente Gustavo Petro volvió a criticar la postura de EE. UU. contra la isla. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/HerEx91mKP — Revista Semana (@RevistaSemana) May 5, 2026

Además, manifestó Petro en su discurso: “Si una sociedad en medio de la crisis mundial que conocimos fue capaz, en la rapidez que tocaba, de hacer una vacuna efectiva, pues esa sociedad, en vez de ser invadida y bombardeada, debería ser aplaudida y ayudada”.

“Y entonces, le llamen socialismo o no, no es el cerebro a lo Robinson Crusoe lo que podrá superar los problemas graves de la humanidad, sino es la inmensa red de cerebros que sí cruza fronteras, colores de pieles, discrepancias y encontramos el camino de los pueblos hermanos, de la hermandad humana; no habrá ningún problema en la tierra que no podamos solucionar, y entonces nuestra misión después de eso, de construir una hermandad humana, podrá abocar el objetivo y la misión de la humanidad, que es llevar la vida a las estrellas”, finalizó el mandatario colombiano.

Cabe reseñar que el pasado 1 de mayo, el presidente Donald Trump ‘bromeó’ durante su discurso en el Forum Club de Palm Beach, manifestando que Estados Unidos “tomaría el control” de Cuba “casi de inmediato”.

A su turno, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, rechazó las nuevas sanciones y calificó el bloqueo como “genocida” en un mensaje en X.

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“El Gobierno de EE. UU. ha anunciado nuevas medidas coercitivas que refuerzan el brutal #BloqueoGenocida, como evidencia de su pobreza moral…”, publicó Díaz-Canel en X.