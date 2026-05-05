Iván Cepeda y la investigación por presunta financiación irregular de su campaña en 2025: la Procuraduría le pone la lupa al proceso del CNE

La Procuraduría General de la Nación le informó al Consejo Nacional Electoral (CNE) este lunes, 4 de mayo, que quería conocer de fondo el expediente que el tribunal administrativo adelanta contra el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, por presunta financiación irregular de su campaña en la consulta interna de la izquierda adelantada el pasado 26 de octubre de 2025.

El Consejo Nacional Electoral anunció medida contra el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda. Foto: Semana/Campaña Iván Cepeda

SEMANA confirmó que horas después, el despacho de la magistrada del CNE, Maritza Martínez, quien adelanta la investigación, entregó copias del expediente que avanza en una indagación preliminar de la campaña de Cepeda.

Oficialmente, se desconoce el interés del organismo disciplinario frente al proceso administrativo del CNE, pero es apenas normal que la Procuraduría se interese en una investigación de connotación nacional. Al fin y al cabo, más allá de ser de izquierda y el simpatizante de Gustavo Petro, Iván Cepeda hoy tiene asegurado su pase a la segunda vuelta, según las recientes encuestas, y se mantiene como el mejor posicionado.

El candidato presidencial Iván Cepeda. Foto: Colprensa

A Cepeda lo investiga el CNE luego de recibir las quejas de Juan Martín Bravo Castaño y el senador de la Alianza Verde, Jonathan Pulido Hernández, que pusieron en evidencia posibles irregularidades en la financiación de la campaña del político de izquierda el año pasado.

“Según el reporte de ingresos y gastos de la campaña, en el Anexo 1.2A de contribuciones o donaciones de particulares aparecen registrados, de una parte, un aporte de Samat Publicidad S. A. S. por valor de $609.399.000 y, de otra, un aporte de Javier Antonio Pérez Páez, representante legal de Samat Publicidad S. A. S., por valor de $116.151.000; razón por la cual se estaría superando el tope del 10 % respectivo a la financiación privada. Según la información mercantil y RUES allegada por los denunciantes, la sociedad Samat Publicidad S. A. S. aparece registrada como microempresa, con capital pagado de $20.000.000 y con ingresos por actividad ordinaria reportados en $0″, se lee en la indagación preliminar del CNE.

La magistrada Maritza Martínez tiene a su cargo la investigación sobre la campaña de Iván Cepeda en 2025. Foto: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

De momento, el despacho de la magistrada Maritza Martínez está a la expectativa de recibir las pruebas solicitadas, entre ellas, el informe del Fondo Nacional de Financiación de Partidos del CNE, que deberá expedirse en diez días hábiles, donde deberá aparecer el concepto y la revisión técnica que se hubiere emitido respecto del reporte de ingresos y gastos de la campaña de Iván Cepeda Castro en la consulta celebrada el 26 de octubre de 2025.

Además, tendrá que allegar al tribunal electoral los soportes y anexos del informe de ingresos y gastos presentado en el aplicativo Cuentas Claras.

De igual manera, el CNE está pendiente de que Iván Cepeda, dentro del término de diez días hábiles, se pronuncie frente a los hechos objeto de la actuación administrativa y aporte los documentos que considere pertinentes, conducentes y que pretenda hacer valer como pruebas.

El Consejo Nacional Electoral también espera que la empresa Samat Publicidad S. A. S., quien financió parte de la campaña de Cepeda en 2025, “acredite documentalmente el origen de los recursos reportados como aporte a la campaña antes mencionada, los extractos o soportes bancarios correspondientes y, en general, la información necesaria para verificar la trazabilidad y legalidad del aporte reportado”.