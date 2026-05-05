Paloma Valencia le responde a Abelardo de la Espriella sobre invitación a debate: “El de las jugarretas eres tú, querido Abelardo”

A tres semanas de la primera vuelta presidencial los candidatos Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella han cruzado varios mensajes, luego de que la aspirante del Centro Democrático invitara al abogado a un debate televisado.

De la Espriella le contestó que ella no había querido ir a un espacio con el periodista Luis Carlos Vélez, por lo que la senadora le dijo: “Abelardo, tienes razón yo siempre he estado en el debate defendiendo a Colombia: yo lideré el voto por el ‘no’ y voté no al plebiscito, mientras tú votaste sí”, reclamó Valencia.

Asimismo, dijo que ella le ha hecho oposición a Petro mientras que De la Espriella estuvo viviendo en Italia. “Tienes razón yo soy la de siempre, defendiendo a Colombia, y a ti te queda muy bien el nunca. Las encuestas lo que muestran, muy a tu pesar, es que estamos empatados. Muestran que nuestra campaña es la única capaz de ganarle a Cepeda en segunda vuelta”, afirmó la candidata.

Paloma Valencia. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Valencia le reclamó a De la Espriella por supuestas “jugarretas”. “Criticas a Cepeda por no ir a debates, pero tú tampoco vas. Después de verte en el debate de infraestructura, lo entiendo. Debates sin tiempos, ni moderadores, no son debates por definición”, dijo la candidata.

De la Espriella le contestó nuevamente y le pidió que pruebe que él votó ‘sí’ al plebiscito, llamando al acuerdo de paz “el esperpento de las Farc y el gobierno Santos” y le dijo que si le comprueba eso, se retira de la contienda.

Abelardo de la Espriella le responde a Paloma Valencia sobre un debate entre los dos: “¿Cambias de posición después de los resultados de las encuestas?”

“Si ocurre lo contrario —es decir, si pruebo que no apoyé ese adefesio—, con una aclaración tuya será suficiente para mí. Una cosa más: al igual que tú, sin importar dónde esté, siempre he defendido a Colombia. El patriotismo se acentúa cuando estás lejos de tu país", reclamó De la Espriella.

Abelardo de la Espriella. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

El candidato dijo que reconoce en ella que es una “una mujer honesta y seria”. “Aquí te espero. Abrazo y doy por terminada la discusión; el único enemigo es Cepeda”, le dijo.

Toda la polémica se generó porque Valencia invitó al candidato a debatir en un encuentro televisivo y él le reclamó porque ella no participó en un encuentro que ya estaba programado con Luis Carlos Vélez.

“Querida Paloma: la campaña no es para jugarreticas. El debate que propones lo esquivaste tú misma cuando nos citó Luis Carlos Vélez y todos habíamos aceptado. ¿Cambias de posición después de los resultados de las encuestas?”, le dijo De la Espriella a Valencia.