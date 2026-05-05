GAD3, la encuestadora de RCN, suspende sus publicaciones electorales en Colombia. Estas son las razones

En un comunicado firmado desde Madrid, la firma GAD3 comunicó su “decisión de suspender la publicación de encuestas electorales en el país. La decisión es consecuencia de la interpretación realizada por la Comisión Técnica de la nueva normativa, que hace inviable la realización de investigaciones sociales con las garantías mínimas de rigor y viabilidad operativa. GAD3 prefiere suspender esta actividad antes que comprometer el buen nombre del Consejo Nacional Electoral, de nuestro cliente RCN y el prestigio internacional de la firma”.

La encuestadora critica de frente la metodología impuesta en Colombia y asegura que no permite volver viable el trabajo de campo. Además, asegura que se está dando una interpretación que vuelve imposible realizar el trabajo.

Detalla que la Comisión Técnica “se basa en una premisa teórica que ninguna metodología demoscópica puede satisfacer en la práctica: “demostrar que cualquier ciudadano tuvo una probabilidad cierta y cuantificable de ser seleccionado para el estudio”. Es una exigencia imposible de garantizar en investigaciones con seres humanos, y más aún cuando se trata de analizar decisiones libres como la intención de voto. Sobre esta base, por ejemplo, la Comisión solo considera válidas las encuestas domiciliarias presenciales. Sin embargo, la evidencia empírica muestra que, en contextos como el colombiano —donde persisten condicionantes de seguridad que incluso obligan a cerrar las urnas a las 16:00—, los ciudadanos responden con mayor libertad a entrevistas telefónicas que presenciales".

La firma asegura que lleva haciendo encuestas muchos años en más de 30 países del mundo y que la evidencia le ha dejado claro que el uso de la tecnología celular es viable y permite una mayor penetración de la muestra.

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Y asegura que “con el criterio adoptado por la Comisión, no solo quedarían invalidadas las encuestas telefónicas, sino también las presenciales, los paneles online y las metodologías mixtas”.

GAD3 nombra algunas de las encuestas más prestigiosas del mundo como Eurobarómetro de la Comisión Europea, el American National Election Studies del Gobierno de Estados Unidos, el European Social Survey financiado por el Consejo Europeo de Investigación y asegura que estas tampoco pasarían los estándares de la Comisión Técnica colombiana.

La firma asegura que la Comisión Técnica se equivoca en “no aceptar la premisa de que la sociedad colombiana no esté en condiciones de aplicar los métodos de investigación utilizados en la mayoría de las democracias avanzadas”.

Y dice que a ese riguroso análisis que pretende hacer la Comisión Técnica le hace falta un elemento muy valioso. “Las encuestas electorales, como cualquier instrumento científico, deben ser evaluadas en función de su capacidad predictiva. Para los institutos de investigación constituyen, además, un mecanismo clave de validación metodológica. Resulta por ello incomprensible que la Comisión Técnica esté evaluando encuestas de GAD3 sin contrastarlas con el resultado real del pasado 8 de marzo".

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La firma concluye que al final, Colombia se verá perjudicada por esa intepretación excesiva de la norma. “Sin encuestas fiables, se debilita la calidad democrática y se limita el acceso de los decisores públicos a una representación plural de la sociedad. Su restricción o eliminación supone retroceder hacia modelos en los que solo determinadas élites sociales tienen capacidad efectiva de influencia”.

GAD3, además, aclara que la compañía seguirá operando con normalidad en otros países del mundo. Y concluye: “GAD3 quiere poner en valor la labor que tanto los medios de comunicación colombianos como el Consejo Nacional Electoral han venido realizando en defensa de la democracia colombiana”.