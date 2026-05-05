Así van los gastos de las campañas presidenciales: solo tres candidatos han reportado sus cuentas

Según la información que reposa en Cuentas Claras este 5 de mayo de 2026, solo tres de los 13 candidatos que buscan llegar a la Casa de Nariño han reportado los gastos de sus campañas: Abelardo de la Espriella, Claudia López y Mauricio Lizcano.

De la Espriella detalló que su proyecto político se ha gestionado con un crédito de 20.000 millones de pesos y, hasta ahora, ha usado 14.067 millones de pesos, distribuidos de la siguiente manera:

Las 10 frases más impactantes de Álvaro Uribe en SEMANA: así esquivó hablar de Abelardo de la Espriella

Gastos de administración : 3.493.000.000 de pesos.

: 3.493.000.000 de pesos. Gastos de oficina y adquisiciones : 1.461.309 pesos.

: 1.461.309 pesos. Actos públicos : 150.858.427 pesos.

: 150.858.427 pesos. Servicio de transporte y correo : 221.801.704 pesos.

: 221.801.704 pesos. Gastos de capacitación e investigación política : 195.029.100 pesos.

: 195.029.100 pesos. Gastos judiciales y de rendición de cuentas : 172.200.000 pesos.

: 172.200.000 pesos. Propaganda electoral: 9.832.000.000 de pesos.

Abelardo de la Espriella. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, ha apalancado su campaña política con contribuciones o donaciones de particulares que suman 87.330.000 pesos, de los cuales ha gastado el 94 %; es decir, 82.362.022 pesos, así:

Gastos de administración : 63.000.000 pesos.

: 63.000.000 pesos. Servicio de transporte y correo : 11.862.022 pesos.

: 11.862.022 pesos. Gastos judiciales y de rendición de cuentas: 7.500.000 pesos.

A 30 días de la hora de la verdad: así está la carrera por la Casa de Nariño, según la más reciente encuesta de AtlasIntel para SEMANA

Mauricio Lizcano, exministro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Gobierno Petro, explicó que su proyecto político ha recibido 468.968.193 pesos producto de contribuciones o donaciones de particulares; sin embargo, no ha dado cuenta de los gastos.

Con base en los datos registrados en Cuentas Claras, faltan por reportar sus números los siguientes candidatos presidenciales: Iván Cepeda, Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Roy Barreras, Luis Gilberto Murillo, Sondra Macollins, Miguel Uribe Londoño, Gustavo Matamoros, Carlos Caicedo y Santiago Botero.

Mauricio Lizcano pide transparencia en la invitación de candidatos presidenciales a debates

Las campañas deberán actualizar su información de ingresos y gastos en ese portal de cara a la primera vuelta por la Casa de Nariño, programada para el domingo 31 de mayo. En una eventual segunda vuelta, los dos competidores finales también deberán rendir detalles de sus finanzas.