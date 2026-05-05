Las 10 frases más impactantes de Álvaro Uribe en SEMANA: así esquivó hablar de Abelardo de la Espriella

1. “Iván Cepeda lo que ha hecho es proteger a las Farc”

En El Debate de SEMANA, el expresidente Álvaro Uribe dijo qué es lo que más le preocupa de un eventual gobierno de Iván Cepeda. No sin antes señalar al candidato del Pacto Histórico de proteger a las Farc.

“Uno, ellos han sido los grandes impulsores de esta violencia. Iván Cepeda lo que ha hecho es proteger a las Farc, proteger criminales. Paloma lo que quiere es proteger a los ciudadanos afectados por la violencia. Dos, han destruido la salud. Tres, se quieren quedar con los fondos de pensiones de los trabajadores. Cuatro, asfixian a la empresa privada. Cinco, van acabando con las instituciones democráticas”, dijo Uribe.

2. “La mancha del terrorismo se está extendiendo por toda Colombia”

El expresidente también se mostró preocupado por los actos de terrorismo que se han presentado en varias zonas del país, los cuales han dejado varios muertos y heridos.

“La mancha del terrorismo se está extendiendo a toda Colombia; con esta violencia de Petro y Cepeda se está expandiendo, los turistas no vuelven. Mejor dicho, por donde uno busque a Cepeda y a Petro, hay que temerles”, señaló en El Debate.

3. “El que vaya a votar por Paloma Valencia sabe que con ella no hay corrupción”

Sobre los apoyos de algunos partidos políticos inmersos en escándalos y que hoy están apoyando la campaña presidencial de Paloma Valencia, el expresidente Uribe manifestó que existe un “rigor de la transparencia” de ella y de Juan Daniel Oviedo, su fórmula vicepresidencial, para decidir.

Y agregó: “Es un rigor que no tiene ninguna fisura; el que vaya a votar por Paloma Valencia sabe que con ella no hay corrupción”.

4. “No puedo sino referirme a Paloma y a Juan Daniel”

En varios momentos de El Debate, al expresidente Uribe se le consultó si apoyaría al candidato Abelardo de la Espriella en una eventual segunda vuelta.

Sin embargo, muy hábilmente el exjefe de Estado evitó referirse a De la Espriella y, por el contrario, resaltó las virtudes y/o capacidades de Paloma Valencia.

Así reaccionó Álvaro Uribe cuando le preguntaron en vivo si apoyaría a Abelardo de la Espriella en segunda vuelta

“Yo estoy en un momento de la campaña en el que no puedo referirme sino a Paloma y a Juan Daniel, nuestros candidatos. Estamos a muy pocos días de la elección y yo le digo a mis compatriotas. Mujeres, no pierdan la oportunidad; ¿cómo no se va a elegir a Paloma, además con esa firmeza? Es que Paloma ha estado en todas las batallas. En la batalla del plebiscito, en el ‘no’, en la oposición a Petro, y de principio a fin. Paloma nunca ha tenido dobleces en la batalla”, recalcó.

5. “No puede ser una pelea”

Ante el ruido en la campaña de Paloma Valencia, luego de que su fórmula vicepresidencial Juan Daniel Oviedo dijera no estar de acuerdo con que el expresidente Uribe fuera ministro de Defensa en un eventual gobierno, el exmandatario dejó claro que no le interesaría.

“Paloma me propuso como ministro desde el corazón, con toda la convicción, pero yo le he dicho que estoy muy viejo. Esto hay que manejarlo tranquilamente, esto no puede ser una pelea por cualquier cosa. Aquí hay que unir para que le ganemos al peligro comunista de Petro y Cepeda”, apuntó.

Uribe respondió en vivo a Juan Daniel Oviedo por no quererlo como ministro de Defensa y dijo lo que haría

6. “Petro nos lleva poco a poco a Cuba”

En su entrevista en El Debate, el exmandatario también se despachó contra el presidente Gustavo Petro. Afirmó que este, junto al candidato Iván Cepeda, buscan llevar a los colombianos a un modelo económico, político y social como el de Cuba.

“Petro nos lleva poco a poco a Cuba. Cepeda nos quiere acelerar la llegada a Cuba. Y aquí hay un proyecto democrático de libertades, de bienestar colectivo de Paloma Valencia”, aseveró el expresidente Uribe.

7. “Si es mentira, le pago cinco pesos”

Al expresidente Uribe se le preguntó sobre la senadora y exprecandidata presidencial María Fernanda Cabal, quien, desde meses atrás, dijo que fundará su propio partido político y se marchará del Centro Democrático, teniendo en cuenta algunas diferencias con integrantes de esa colectividad.

Sin embargo, el expresidente Uribe aseguró en El Debate que él no le ha faltado al respeto en algún momento a la congresista Cabal y que, por el contrario, siempre tuvo la mejor disposición a la hora de hablar con ella.

“Voy a apostar cinco pesos que yo nunca le he faltado al respeto a ella. Si alguna vez le he faltado al respeto, los pago. Siempre la trataba con cariño y con respeto; ella sabe el respeto que tengo hacia ella, ella lo sabe“, expresó.

8. “Han engolosinado a muchas personas con puestos en el Estado”

Dado que el candidato Iván Cepeda lidera la intención de voto en varias encuestas a pocos días de las elecciones presidenciales, al expresidente Uribe le preguntaron a qué podría obedecer eso.

Sin titubear, manifestó que en parte se debe al “engaño” que ha utilizado Cepeda para llegarles a los ciudadanos a través de su discurso.

¿A qué atribuye Uribe la intención de voto por Iván Cepeda? “Uno respeta eso”

“Uno respeta eso. Ahí hay un factor ideológico. Hay otros factores, por ejemplo, de engaño, diciéndoles a los viejos que Paloma (Valencia) les va a quitar el auxilio al adulto mayor, que lo creamos nosotros. Cuando ella lo que ha querido es que hay que pagarlo, pero de cuenta del presupuesto, sin quitarles los dineros de pensiones a los trabajadores. Allí han engolosinado a muchas personas con puestos en el Estado, que no se necesitan. Hay presión de los grupos violentos. Yo lo he vivido en Putumayo, en el norte de Antioquia, lo he vivido en Tumaco, que obligan a votar por Iván Cepeda”, aseguró el expresidente.

9. “A Petro no le falta sino llamar a Elon Musk y comprarle un tiquete para irse en un cohete a la Luna”

Continuando con su arremetida contra el presidente Petro, Uribe no pasó por alto los constantes viajes que el jefe de Estado ha realizado, mientras el candidato de su partido, Iván Cepeda, habla de austeridad en medio de la campaña.

‘Cantada de tabla’ en vivo a Petro por sus viajes

“Cepeda dice: ‘Vamos a tener austeridad’. ¿Cuál austeridad? Todos estos 200.000 empleos innecesarios. Todos esos viajes. A Petro no le falta sino llamar a Elon Musk y comprarle un tiquete para irse en un cohete a la Luna. Ojalá no lo hagan porque el presupuesto ya no alcanza para pagarlo. Ojalá suspendan esos viajes. ¿Cuál austeridad? La única austeridad de los comunistas es la austeridad del pueblo, que lo ponen a aguantar hambre”, señaló el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

10. “Mientras mi Dios me dé fuerza, yo seguiré siendo un agitador de las libertades en las calles de Colombia”

Cuando estaba por finalizar El Debate, el expresidente Uribe avisó qué haría en un eventual gobierno de Valencia. Claro está, insistió en que no le interesaría regresar a la función pública como ministro de Defensa.

“Yo podría ser en otra vida [ministro de Defensa]. Es que Paloma no necesita ministro de Defensa, menos un viejo como yo. Yo le he dicho: ‘Paloma, te agradezco, veo que lo dices de corazón. Tú eres tan firme. Llévate el Ministerio para la Presidencia y de ahí lo ejerces’. ¿Qué rol cumpliría yo? Muchas veces le decía al [ex]presidente Duque: ‘Yo no soy un competidor suyo, soy un viejo que lo único que quiere es que le vaya bien’. Mientras mi Dios me dé fuerza, yo seguiré siendo un agitador de las libertades en las calles de Colombia”, concluyó el expresidente Uribe en El Debate.