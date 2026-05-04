‘Cantada de tabla’ en vivo a Petro por sus viajes: “¿Cuál austeridad? No le falta sino llamar a Elon Musk y comprarle tiquete a la Luna"

El expresidente Álvaro Uribe Vélez habló con El Debate, de SEMANA. Durante la entrevista, el exmandatario se refirió a los constantes viajes que el jefe de Estado ha realizado.

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Vea la entrevista con el expresidente Álvaro Uribe Vélez:

“Cepeda dice: ‘Vamos a tener austeridad’. ¿Cuál austeridad? Todos estos 200.000 empleos innecesarios. Todos esos viajes. A Petro no le falta sino llamar a Elon Musk y comprarle un tiquete para irse en un cohete a la Luna. Ojalá no lo hagan porque el presupuesto ya no alcanza para pagarlo. Ojalá suspendan esos viajes. ¿Cuál austeridad? La única austeridad de los comunistas es la austeridad del pueblo, que lo ponen a aguantar hambre”, señaló el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“El pueblo que no puede conseguir comida, que se tiene que gastar los ingresos, como en Colombia hoy, en medicamentos. Es que a los trabajadores les subieron el salario, pero les ponen a pagar medicamentos. Más vale la reducción que nosotros hicimos de la jornada laboral, pero con buena salud”, agregó.

“Entonces, como no hay política de vivienda social, ya sí no han hecho. Yo veía en Bogotá que el único que hay, el único poquito que hay, es del alcalde de Bogotá. En Antioquia, el gobernador de Antioquia. Entonces, ¿qué ha pasado? Se han subido en exceso los arrendamientos al trabajador colombiano; le están quitando parte del ingreso del salario con un mayor arrendamiento o esta inflación”, aseveró el expresidente.

“Y el derroche de Petro: él quiere lavarse las manos y echarle la culpa al Banco de la República. Imagínese. Y esa hiperinflación la tiene que pagar el trabajador colombiano y el más perjudicado es el trabajador informal. No tiene salario ni aumento de salario, pero tiene que pagar medicamentos, tiene que asumir el mayor costo del arrendamiento, la inflación. Y si va un informal a pedirle a usted puestos en una empresa, usted le tiene que decir: ‘Mire, estamos tan mal hoy que no podemos crecer; antes estamos sacando nómina, que no te puedo dar empleo’. Están creando todas las condiciones para matar las expectativas del informal de tener un buen empleo. Eso es lo que hay que confrontar”, puntualizó.

El presidente Petro suma 62 viajes al exterior en lo que va corrido de su gobierno. Según la caja menor de la Casa de Nariño, se ha gastado en esos recorridos más de 2,5 millones de dólares.

En respuesta a un derecho de petición radicado por SEMANA, se aclaró que al jefe de Estado no se le reconocen viáticos al exterior, pues el dinero lo administran el jefe de Casa Militar, el jefe de esquema, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia y el jefe para la protección presidencial, por concepto de servicio de transporte, alojamiento y suministro de comidas.

Hasta ahora, al analizar los datos de las últimas dos décadas, Juan Manuel Santos (segundo periodo) y Álvaro Uribe (segundo periodo) han sido los mandatarios que más desplazamientos hicieron al exterior, cada uno con 67 recorridos.

Ahora bien, el representante Julio César Triana adelantó una investigación de los viajes al exterior que ha hecho el presidente Gustavo Petro y reveló los gastos en los que se han incurrido en alimentación, transporte y alojamientos.

Según la denuncia del congresista de Cambio Radical, el presidente Petro ha estado por fuera de Colombia un total de 276 días, lo que equivale a nueve meses, y un total de 65 viajes internacionales.

“Hasta diciembre del 2025, estos ‘viajes’ han costado más de 9 mil millones de pesos (2.596.688 dólares) en alojamiento, transporte y alimentación”, dijo el congresista del Huila.

Triana asegura que gastar “esa millonada de dólares” en los viajes, sin contar la inversión en combustible para el avión presidencial, no se ha visto reflejado en el país.

La investigación, basada en derechos de petición, inició el 29 de agosto de 2022, cuando el presidente Petro viajó a Lima, Perú, donde realizó un gasto superior a los cuatro mil dólares en transporte local.