Cuestionan a Petro por el caso de Juliana Guerrero: “¿Cómo es posible que no esté presa?”

El pasado 21 de abril, Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación y exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), habló en exclusiva para SEMANA.

En medio de su entrevista, en la que abordó varios temas que han salpicado al Gobierno del presidente Gustavo Petro, Rodríguez aseguró que Juliana Guerrero es cercana al jefe de Estado, a tal punto que, sin ser funcionaria y estar inmersa en un lío judicial, toma decisiones en algunas entidades.

Angie Rodríguez llegó a ser la 'mano derecha' del presidente Gustavo Petro. Foto: DAPRE

En medio de la polémica alrededor del caso Guerrero, quien además, sin ser funcionaria, cuenta con un esquema de seguridad otorgado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), la exprecandidata presidencial y senadora María Fernanda Cabal opinó al respecto.

En entrevista con El Debate de SEMANA este jueves 30 de abril, la congresista Cabal dijo no entender por qué la joven Guerrero, quien es la representante del Gobierno Petro en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, no está “presa”.

“¿Y Petro no tiene a la niñita Juliana Guerrero de doctora? Cómo es posible, si tiene títulos falsos, que no esté presa por una falsedad en documento y un fraude procesal para hacerse nombrar”, dijo puntualmente Cabal en El Debate.

En tal sentido, la congresista se cuestionó que, como Guerrero, hay otros casos que salpican el Gobierno Petro y “¿dónde está la Fiscalía?”.

“Entonces Petro va a seguir diciendo lo que se le da la gana porque él no conoce la vergüenza. Lo peligroso es que el público le siga comprando su mentira, porque el resentimiento no trae prosperidad, el fanatismo no trae prosperidad. Y el resentimiento y el fanatismo a lo único que llevan es a que este país se vaya por el abismo”.

Vale recordar que, a propósito de lo dicho por Rodríguez en exclusiva para SEMANA sobre Guerrero y su cercanía con Petro, el presidente salió a decir a través de su cuenta en X que él no hablaba de su “vida sentimental“.

“En entrevistas a funcionarios públicos del Gobierno, periodistas han sugerido relaciones sentimentales mías con las personas que se mencionan. No hablo de mi vida sentimental, sino de acuerdo a mi decisión libre. Si el poder se mete en la intimidad, se muere la libertad humana. Por ello he decidido libremente contarle a la sociedad colombiana que ninguna de las personas mencionadas en la entrevista con la actual funcionaria Angie Rodríguez ha tenido o tiene alguna relación sentimental conmigo”, manifestó Petro el 23 de abril en X, un día después de lo dicho por Rodríguez en SEMANA.