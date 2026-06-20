Tini no guardó silencio: así reaccionó tras declaraciones de Greeicy sobre el supuesto fin de su relación con Mike Bahía

En medio del revuelo que generaron unas recientes declaraciones de Greeicy Rendón sobre el supuesto fin de su relación con Mike Bahía, padre de su hijo Kai, los rumores alrededor de la pareja no han dejado de crecer en redes sociales.

Las palabras de la cantante despertaron todo tipo de especulaciones entre sus seguidores, quienes rápidamente comenzaron a preguntarse si una de las relaciones más sólidas y queridas de la farándula colombiana realmente había llegado a su fin.

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El tema cobró fuerza después de que se viralizara un video donde aparece la artista caleña, hablando sobre su situación sentimental actual con el creador de contenido Andoni Valgardi. En las imágenes, se ve a Greeicy haciendo una pausa al referirse a su supuesta ruptura con Mike, ya que, de manera inesperada, rompe en llanto en medio de la conversación.

“La gente idealiza las relaciones. No quiero llorar”, expresó inicialmente la intérprete de Curándote con la voz entrecortada. Enseguida, dejó entrever que estaría sintiendo interés amoroso por otra persona.

“De un tiempo para acá conocí a un par de amigas con las que viajamos, son mis amiguitas de toda la vida y no sé por qué empecé a tener una afinidad más allá con una de las chicas y empecé a sentir... puede que esté confundida”, agregó.

Greiicy Rendón paralizó las redes con una broma que se salió de contexto Foto: YouTube KAPRA Diner

En ese momento, la caleña aseguró que había empezado a sentir interés por Tini y que no sabía cómo contarle esto a su pareja sentimental.

Aunque su comentario fue parte de una broma que ella misma aclaró en la misma conversación, la cantante argentina, que resultó involucrada en el video viral, no guardó silencio.

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A través de redes sociales, Tini aclaró el malentendido que generó el clip, que en realidad era un fragmento de una entrevista descontextualizado, compartiendo un mensaje corto, pero emotivo dirigido a su colega y amiga Greeicy.

“El resultado estuvo bien. TE AMOOO”, escribió Tini, dejando ver la cercanía, el cariño y la complicidad que mantiene con su colega, evidenciando que entre ambas existe una amistad sólida que se ha fortalecido con el paso del tiempo.

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Su respuesta, lejos de mostrar alguna incomodidad, sirvió para despejar las especulaciones que han circulado en redes sociales sobre un supuesto vínculo amoroso entre los dos, el cual realmente no existe.

Por su parte, Mike Bahía también habría reaccionado a esta ola de rumores compartiendo un mensaje que muchos interpretaron como una confirmación de que su relación con Greeicy sigue siendo estable.