La campaña presidencial de Paloma Valencia lleva tres semanas sin poder ingresar a Cuentas Claras, la plataforma del Consejo Nacional Electoral (CNE) en la que los candidatos están obligados a reportar todos los ingresos, préstamos y gastos que reciben en medio de la contienda electoral.

El equipo de Valencia ha enviado tres comunicaciones a la administración de esa plataforma solicitando que les sea entregado el código de acceso a su usuario en el portal, pero no han recibido respuesta de esa instancia del CNE. Sin el código de acceso, les es imposible informar en tiempo real todos los movimientos financieros que hacen.

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La misma gerente de campaña, María del Rosario Guerra, le confirmó a SEMANA que están a la espera de la clave de acceso. Sin embargo, ninguna de las comunicaciones que han enviado ha encontrado respuesta.

“Esto afecta la transparencia hacia la ciudadanía, que debe saber cómo se financian las campañas y en qué gastan el dinero. Además, se está acumulando la información que debe diligenciarse en la plataforma”, puntualizó Guerra.

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La cuestión de la financiación electoral es un asunto de suma delicadeza en época electoral y lo es más si se mira el contexto colombiano en el que se han conocido casos de apoyo económico de ilegales a los proyectos políticos.

La campaña le solicitó a la Procuraduría General de la Nación y al CNE hacer presencia permanente en ese proyecto político para examinar el proceso. De estos, el CNE ya les confirmó que enviará una auditoría que se encargará de evaluar el manejo de los ingresos y gastos de ese proyecto político.

Los candidatos a todos los cargos públicos y corporaciones del país están obligados a reportar sus movimientos financieros en Cuentas Claras. Si no lo hacen, podrían ser objeto de sanciones.