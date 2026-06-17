Álvaro Uribe volvió a referirse a Iván Cepeda, cuestionó sus posturas y defendió a Abelardo de la Espriella a cuatro días de las elecciones

El expresidente Álvaro Uribe no suelta a Iván Cepeda, el candidato presidencial del Pacto Histórico que se disputa la Casa de Nariño con Abelardo de la Espriella, el competidor de la derecha.

Este miércoles, 17 de junio, el exmandatario defendió a Abelardo de la Espriella. Y, al contrario, volvió a arremeter contra Iván Cepeda, el candidato respaldado por Gustavo Petro y con quien libra una guerra política intestina desde hace más de una década.

Abelardo de la Espriella y Álvaro Uribe Vélez Foto: SEMANA

“Un candidato tiene total respeto por la Constitución; el otro la quiere cambiar porque la actual no ha permitido estatizar totalmente la salud, quedarse con los fondos de pensiones, ni ahogar a los privados generadores de empleo”, escribió Uribe en su cuenta oficial de X.

“Este (Iván Cepeda) acusa al otro de quedarse con 18 mil millones de la salud. El otro explica que su oficina tuvo abogados durante varios años en un proceso de liquidación de una EPS, el contrato fue por 3 mil millones y recibieron cerca de 1800″, expresó el mandatario.

Uribe se refiere a la reciente acusación de Cepeda contra De la Espriella. El político del Pacto Histórico afirmó que la firma de abogados del actual candidato representó a empresas de personas señaladas por parapolítica que estuvieron salpicadas por supuestas irregularidades en el sistema de salud.

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, y Álvaro Uribe. Foto: Semana

El candidato asegura que los recursos públicos de la salud se utilizaron para pagos de defensa jurídica, asegurando que Salud Vida le habría entregado a la firma de abogados un contrato por 18 mil millones de pesos, monto de los que 3 mil millones de pesos correspondían al pago de los honorarios de la defensa y el monto restante era una “prima de éxito”.

Volviendo a Álvaro Uribe no se ha quedado quieto después de la primera vuelta presidencial. Ha salido a las calles, ha liderado conversatorios y reuniones virutales en favor de De la Espriella y ha utilizado sus redes sociales, su principal medio de comunicación con los colombianos, para hablar de lo que él considera es Iván Cpeeda y lo que significaría una eventual presidencia suya.

Iván Cepeda y Álvaro Uribe Foto: SEMANA

“Con Cepeda, con o sin Constituyente, Colombia avanzaría hacia la pobreza general. Para Cepeda debe ser estatal lo estratégico que para él casi todo lo es, por ende, deja mínimo espacio al sector privado, el único creador de riqueza, además lo asfixia con impuestos, violencia y amenazas”, escribió recientemente.

Y, posteriormente, dijo en otro mensaje en X: “Iván Cepeda ante el riesgo de la derrota está escondiendo su programa. Ha cambiado varios puntos con la intención de atraer electores. Cepeda es un Castro sin dialéctica, un Chávez sin simpatía que pocos días antes de elecciones hablaba del respeto a la empresa privada y a la prensa y en el gobierno hizo todo lo contrario.Cepeda atemoriza y hace el daño que Castro y Chávez hacían después de haber encantado".

Iván Cepeda, por su parte, tampoco suelta al expresidente Álvaro Uribe. El domingo pasado, en el cierre de su campaña en Bogotá, lo llamó “derrotado” y le dedicó varios minutos de su discurso.

“El pasado 31 de mayo derrotamos al jefe de la extrema derecha colombiana, Álvaro Uribe Vélez. Quedó derrotado en las urnas. Y también ha sido derrotado en los tribunales de justicia, por su puesto”, dijo.