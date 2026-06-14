Álvaro Uribe advierte que Iván Cepeda estaría “escondiendo” su programa ante el riesgo de la derrota

Álvaro Uribe, dirigente del Centro Democrático, se despachó nuevamente en contra de Iván Cepeda, el candidato presidencial de la izquierda que se medirá en una segunda vuelta con Abelardo de la Espriella.
La teoría de Uribe es que Cepeda, con el que ha tenido históricas batallas, estaría ocultando su programa de gobierno por el riesgo que tendría de perder la elección el próximo 21 de junio.
“Cepeda, ante el riesgo de la derrota, está escondiendo su programa. Ha cambiado varios puntos con la intención de atraer electores”, expresó el exmandatario en su cuenta de X.
Él agregó que, supuestamente, Iván Cepeda sería un Castro sin dialéctica y un (Hugo) Chávez sin simpatía que, días antes de las elecciones, hablaba del respeto a la empresa privada y a la prensa, pero que luego hizo todo lo contrario.
Cepeda ante el riesgo de la derrota está escondiendo su programa. Ha cambiado varios puntos con la intención de atraer electores.— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) June 14, 2026
Cepeda es un Castro sin dialéctica, un Chávez sin simpatía que pocos días antes de elecciones hablaba del respeto a la empresa privada y a la…
“Cepeda atemoriza y hace el daño que Castro y Chávez hacían después de haber encantado”, concluyó el expresidente.