Álvaro Uribe advierte que Iván Cepeda estaría “escondiendo” su programa ante el riesgo de la derrota

Álvaro Uribe, dirigente del Centro Democrático, se despachó nuevamente en contra de Iván Cepeda, el candidato presidencial de la izquierda que se medirá en una segunda vuelta con Abelardo de la Espriella.

La teoría de Uribe es que Cepeda, con el que ha tenido históricas batallas, estaría ocultando su programa de gobierno por el riesgo que tendría de perder la elección el próximo 21 de junio.

Álvaro Uribe contó por qué la campaña presidencial de Iván Cepeda “ha sido tan mala”

“Cepeda, ante el riesgo de la derrota, está escondiendo su programa. Ha cambiado varios puntos con la intención de atraer electores”, expresó el exmandatario en su cuenta de X.

Él agregó que, supuestamente, Iván Cepeda sería un Castro sin dialéctica y un (Hugo) Chávez sin simpatía que, días antes de las elecciones, hablaba del respeto a la empresa privada y a la prensa, pero que luego hizo todo lo contrario.

“Cepeda atemoriza y hace el daño que Castro y Chávez hacían después de haber encantado”, concluyó el expresidente.