Petro aseguró saber ya quién financió campaña contra Verónica Alcocer: “Con qué plata y quiénes estaban haciendo un fondo ilegal”

El presidente Gustavo Petro lanzó una nueva denuncia durante una alocución este 16 de junio, al referirse a las polémicas que rodearon a la primera dama, Verónica Alcocer, durante su visita oficial a Suecia.

Gustavo Petro se refirió a su posición en la Guerra en Medio Oriente: “Por eso Colombia no tomó partido”

Según el mandatario, ya tendría identificadas a las personas que habrían promovido una campaña de desprestigio contra Alcocer mientras ella se encontraba en territorio sueco. Petro aseguró que incluso conoce la forma en que habría sido financiada dicha estrategia.

“Ya sabemos quiénes fueron, con qué plata y quiénes estaban haciendo un fondo ilegal para eso. Esa información se debe entregar a la Fiscalía porque es nuestra obligación, pero se debe saber”, afirmó el jefe de Estado durante su intervención.

Las declaraciones del presidente se producen meses después de que surgieran cuestionamientos sobre los gastos y actividades de la primera dama en Suecia.

El tema tomó fuerza luego de que la señalaron de disfrutar supuestos lujos y sostener reuniones, justo cuando había negociaciones del Gobierno colombiano en ese país para adquirir aeronaves Gripen fabricadas por la compañía sueca Saab.

Desde entonces, sectores de oposición han pedido explicaciones sobre el papel que desempeñó Alcocer durante esa visita y sobre los recursos utilizados en el desplazamiento.

Petro asegura que hay un “plan Ajax” para acabar con su reputación que está orquestado por Milei y Netanyahu

La controversia también derivó en solicitudes de información y debates políticos alrededor de la participación de la primera dama en asuntos relacionados con la agenda internacional del Gobierno.

Sin embargo, Petro sostuvo que detrás de las críticas existiría una operación organizada para afectar la imagen de su esposa. Aunque no entregó nombres ni detalles sobre los presuntos responsables, aseguró que la información recopilada será puesta en conocimiento de las autoridades competentes.

Por ahora, ni la Presidencia ni la Fiscalía han revelado si existe una investigación formal relacionada con las afirmaciones hechas por el mandatario sobre el supuesto fondo ilegal que habría sido utilizado para impulsar esa campaña.