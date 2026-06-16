En medio del consejo de ministros de este martes, 16 de junio, el presidente Gustavo Petro se refirió de nuevo a la guerra en Medio Oriente y las razones por las que Colombia “se abstuvo de apoyar a algún territorio”.

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Inicialmente, el mandatario afirmó que ojalá el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúe las investigaciones relacionadas con la lucha contra el narcotráfico, pues el cambio de gobierno ha dictaminado otro tipo de prioridades, como “impartir la ideología de extrema derecha”.

Seguidamente, Petro confirmó que con ese mismo cambio de ideología se ignoraron unos tratados de paz que él había sugerido para terminar con la Guerra del Medio Oriente.

El presidente afirmó que “Colombia nunca tomó partido porque esperaba tener una posición a favor de la paz del Medio Oriente”.

Aedmás confirmó que propuso “ante el Consejo esta postura porque no debemos apoyar acciones que afecten a la población civil, ni respaldar incidentes como los registrados en la Franja de Gaza”.

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“Nunca hemos sido aliados de los principados ni de las repúblicas árabes, pero tampoco respaldamos que los pueblos queden bloqueados”, concluyó Petro.

Impacto de los conflictos internacionales en el sector petrolero y la economía local

El jefe de Estado analizó cómo las variaciones en el panorama global repercuten de manera directa en las finanzas de la petrolera estatal Ecopetrol y en los indicadores nacionales. Según la evaluación del Ejecutivo, la dependencia de los combustibles fósiles genera vulnerabilidad ante los cambios de precios en los mercados externos.

El presidente añadió que “al estar sujetos a la dinámica del petróleo, si ocurre una variación en el mercado debido a los conflictos, el precio se altera”.

Por tal razón, el mandatario indicó que “cuando disminuye el valor del crudo, las inversiones sostenidas a través de créditos por parte de Ecopetrol entran en riesgo, comprometiendo al Ministerio de Hacienda, ya que esto puede transformarse en deuda de la nación”.

La intervención presidencial concluyó con un balance sobre el manejo del endeudamiento público y las estrategias de mitigación financiera implementadas por el actual Gobierno. El mandatario defendió la gestión fiscal ejecutada por su equipo técnico para evitar situaciones de insolvencia en las cuentas del Estado.

El presidente Gustavo Petro puntualizó: “Hemos trabajado para contener el riesgo de quiebra derivado de la administración anterior, la cual incrementó la deuda colombiana en un 71% en comparación con los saldos que recibió al iniciar su periodo”.