Petro destapa presunto entramado en el sistema de salud: recursos de Coosalud habrían terminado en cuentas en el exterior

El presidente Gustavo Petro aseguró en consejo de ministros este 16 de junio que su gobierno identificó un presunto vínculo entre procesos de auditoría relacionados con la Nueva EPS y Coosalud, en el marco de una investigación sobre el manejo de recursos públicos.

Durante sus declaraciones, afirmó que se descubrió un “link terrible” entre la auditoría de la Nueva EPS y la auditoría de Cooosalud. Según indicó, los hallazgos serán puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación mediante una denuncia formal.

Coosalud estaría envuelta en nuevo escándalo financiero. Foto: Colprensa.

Petro sostuvo que las investigaciones habrían permitido establecer un mecanismo mediante el cual recursos públicos entregados a Ecosalud terminaron transformándose en cuentas en el exterior a nombre de determinadas personas.

Aunque no reveló identidades durante su intervención, señaló que posteriormente se darían a conocer más detalles sobre los involucrados.

El jefe de Estado también afirmó que existe una investigación en curso que, por disposición legal, corresponde adelantar a la Fiscalía. No obstante, señaló que parte de la información puede ser divulgada públicamente.

Además, aseguró que el dinero de Coosalud habría sido objeto de operaciones de lavado de activos a través de una presunta “pirámide empresarial” que, según dijo, beneficiaba al gerente de la entidad.

Hasta el momento, las acusaciones corresponden a declaraciones del mandatario y se espera que las autoridades competentes determinen el alcance de los hechos denunciados y las eventuales responsabilidades derivadas de la investigación.

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