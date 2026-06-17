En esta semana, el Congreso de la República terminará el periodo legislativo y culminarán las funciones de los congresistas actuales para darle paso a la posesión de los nuevos senadores y representantes a la Cámara que asumirán su curul el 20 de julio.

Por esa razón, muchos congresistas están presentando sus balances y haciendo referencia al cierre del Gobierno de Gustavo Petro que terminará su mandato el 7 de agosto.

Ese es el caso del representante a la Cámara de Cambio Radical, Julio César Triana, quien en la plenaria de la Cámara destapó los incumplimientos del Gobierno Petro y aseguró que lo prometido no se cumplió y que “el cambio fue en reversa”.

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“Cuando faltan 53 días para que termine el desgobierno de Gustavo Petro, quisiera insistir en las preocupaciones que expresamos durante todos estos cuatro años”, dijo el congresista que respalda la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella.

Triana habló de varios aspectos que, según él, son los que más desatendió el Ejecutivo y que se convierten en un problema para el próximo presidente de Colombia.

“Lo primero es en materia de salud porque este gobierno se despide con la intervención de nueve Entidades Promotoras de Salud (EPS) y con el manejo de la Superintendencia de Salud que está en manos de alguien que no tiene conocimiento técnico y administra la salud de más de 18 millones de colombianos”.

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Agregó: “El gobierno se despide dejando una deuda que supera los 25 billones de pesos con clínicas y hospitales, dejando el incremento más alto en la historia de Colombia en quejas, reclamos y tutelas”.

Sobre la situación de orden público, Triana dijo que el panorama es preocupante por lo que está pasando en todo el país ya que el número de hombres en armas creció en estos cuatro años.

“En materia de seguridad, con el concepto de la paz total, pasamos de 250 municipios copados por criminales a 809. Pasamos de 15 mil hombres en armas a más de 27 mil. El crecimiento de la extorsión es exponencial, en algunas regiones superó el 300%”.

Sobre el secuestro dijo que también hubo un incremento del 300% y que los actos terroristas volvieron al país después de décadas de tranquilidad.

Julio César Triana, representante de Cambio Radical, y el presidente Gustavo Petro. Foto: Prensa Julio César Triana / Presidencia de la República.

Sobre el sector de vivienda, Triana dijo que “este gobierno acabó con el programa Mi Casa Ya y pasó de entregar 60 mil subsidios al año a solo 8 mil”.

También habló de las finanzas públicas y dijo que “despedimos este cuatrienio con la deuda pública más importante en la historia de Colombia porque aumentó en un 70%. El déficit fiscal pasó de 3 billones en 2022 a tener uno que supera los 62 billones de pesos”.

El congresista de Cambio Radical señaló que la oposición “termina firme en la defensa de los colombiano” y que el Gobierno Petro, según él, es uno de los más nefastos de la historia del país.

“La oposición despide este periodo con la frente en alto porque defendimos a los colombianos frente a un gobierno que en cuatro años tuvo más de 70 ministros y que el año pasado no ejecutó más de 25 billones de pesos”.

El domingo 21 de junio los colombianos elegirán entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, al sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño.