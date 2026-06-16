Abelardo de la Espriella envía contundente mensaje a las Fuerzas Militares si Petro desconoce resultados de la segunda vuelta

Aunque el presidente Gustavo Petro no tiene facultades constitucionales para reconocer o desconocer los resultados electorales, Colombia es un país presidencialista en donde la opinión del mandatario de turno genera divisiones.

Como Petro no reconoció los resultados de la primera vuelta presidencial a pesar de lo dicho por el Consejo Nacional Electoral y el escrutinio, hay preocupación por lo que pueda ocurrir el próximo domingo 21 de junio cuando los colombianos elegirán al próximo presidente.

Diferentes voces del petrismo como Gustavo Bolívar y Carlos Carrillo han dicho que el “país se incendiará” si no gana Iván Cepeda, afirmación que ha generado rechazo de diferentes sectores al considera que Colombia es una democracia donde los resultados se deben respetar.

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Sin embargo, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella envío un contundente mensaje en caso de que el Gobierno Petro no quiera reconocer los resultados y haya problemas en las calles el país.

“Si Petro no reconoce los resultados pues se cae por completo el velo y queda al desnudo un autócrata, un tirano en ciernes”, dijo el candidato.

Agregó: “Pero si además de desconocer el resultado, pretenden atornillarse en el poder a pesar de que la voluntad popular dijo lo contrario, debe activarse el artículo constitucional que faculta al Ejército a restablecer ese orden constitucional”, reiteró.

Las declaraciones del candidato presidencial se produjeron en una entrevista con BLU Radio que hizo el periodista Néstor Morales en donde hablaron de varios temas a cinco días de las elecciones presidenciales.

La postura de Abelardo de la Espriella se da en medio de las declaraciones que ha hecho Petro quien sigue sembrando dudas sobre el sistema electoral colombiano, a pesar de que ese mismo esquema le ha servido para ser elegido en varios cargos de elección popular.

Las Fuerzas Militares definieron qué harán si hay un desconocimiento de los resultados de la segunda vuelta presidencial

Antes de la entrevista del candidato presidencial, el comandante de las Fuerzas Militares, el general Hugo López, respondió cuál será el papel que jugarán los más de 300.000 hombres que están bajo su mando.

En respuesta a SEMANA, y ante el escenario de que el presidente Petro insista en desconocer los resultados electorales del próximo domingo, el general López invocó el artículo 217 de la Constitución Política.

“Yo creo que debe remitirse a la Constitución y la ley. El artículo 217 es muy claro: las Fuerzas Militares tienen una misión por cumplir y les corresponde, ante un escenario como el que usted está planteando o cualquier otro escenario, cumplir la Constitución y la ley”, dijo el general López.

PALACIO DE NARIÑO FACHADA CASA DE NARIÑO AGOSTO 5 2014 FOTO GUILLERMO TORRES REVISTA SEMANA Foto: GUILLERMO TORRES

El mencionado artículo establece que “la Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes, constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional”.