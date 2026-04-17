El candidato presidencial Sergio Fajardo propuso realizar un referendo que impida que la Constitución Política sea reformada antes de 2034. La iniciativa apareció en medio del debate que se realizó en el marco del Congreso Naturgas, en el que participaron cuatro aspirantes a la Casa de Nariño.

Con ese planteamiento, en Colombia no podría convocarse a una asamblea nacional constituyente durante los dos próximos periodos presidenciales, con el objetivo de mantener vigente lo que se proclamó en la carta magna de 1991.

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Fajardo plantea ese referendo en un escenario en el que el presidente Gustavo Petro ha repetido insistentemente la necesidad de cambiar la Constitución Política, una idea que fue recogida por el candidato presidencial Iván Cepeda.

Los llamados del mandatario se tradujeron en que el petrismo esté recolectando firmas para convocar a una constituyente durante el próximo gobierno. Si la idea de Petro y Cepeda prospera, el Congreso estaría obligado a estudiarla, paso que probablemente llevaría a que el Ejecutivo llame a una elección de constituyentes, quienes tendrían la misión de redactar una nueva propuesta de carta magna.

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“Estoy confrontando la idea de la asamblea constituyente reivindicando la Constitución y poniendo a las personas en el marco de la defensa de la Constitución porque este no es el momento de nuestro país para modificarla”, detalló Fajardo en conversación con Blu Radio. De prosperar esa idea, el candidato tendría seis meses para recoger las firmas necesarias para comenzar el proceso constituyente que sería analizado por el Congreso que toma posesión el 20 de julio.

Con o sin el referendo para blindar la Constitución en el debate público, lo claro es que la propuesta de las figuras del Pacto Histórico de modificar la Constitución será un asunto repetido en la agenda de la próxima administración.