El candidato presidencial Sergio Fajardo aseguró que la llegada de Daniel Quintero a la Superintendencia Nacional de Salud es una “bomba atómica”, aseveración que hace en un contexto en el que el sistema de salud está en crisis.

El exalcalde de Medellín está imputado por presunta corrupción durante su la administración en La Alpujarra y fue nombrado como superintendente de salud, pese a su presunto prontuario que también ha salpicado a otros integrantes de su Alcaldía.

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“El sistema de salud está siendo destruido de forma dirigida, acelerada y sistemática por el Gobierno de Gustavo Petro. Y ahora traen al sepulturero para rematarlo en cuatro meses”, expresó Fajardo.

Quintero es el quinto superintendente de salud nombrado por la administración de Gustavo Petro y tendrá a su mando la veeduría del sistema durante menos de cuatro meses que le quedan a esa administración.

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“La bomba Daniel Quintero es atómica: corrupción en su máxima expresión, desconocimiento total del cargo y resentimiento demoledor. ¿Quién pagará la cuenta de la destrucción? Los más necesitados de Colombia”, expresó Fajardo.

El nuevo superintendente de Salud informó que podría hacer nuevas intervenciones y prometió “ hacer vigilancia y control para castigar a los que se están robando la salud”.