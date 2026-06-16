Tras la aprobación de su escisión del Partido Verde, Catherine Juvinao confirmó conversaciones con Iván Cepeda para llegar a un “acuerdo programático”

La representante a la Cámara Catherine Juvinao aseguró que las conversaciones que distintos sectores políticos adelantan con el candidato presidencial Iván Cepeda de cara a una eventual segunda vuelta continúan abiertas, pero advirtió que aún no se ha alcanzado un acuerdo programático que permita definir respaldos políticos.

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Durante una declaración pública, la congresista explicó que los acercamientos han estado centrados en la construcción de consensos sobre temas específicos que consideran prioritarios para el país. Entre ellos mencionó la seguridad, la salud, la soberanía energética y el emprendimiento.

“Estamos tratando de llegar a un acuerdo programático sobre unos puntos en particular que ya les mencioné: seguridad, salud, soberanía energética, emprendimiento, y no hemos llegado a eso”, afirmó Juvinao, al referirse al estado actual de las conversaciones.

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Catherine Juvinao representante Foto: Guillermo Torres / Semana

La representante indicó que, mientras no exista un consenso sobre esos asuntos, resulta prematuro hablar de apoyos concretos o de posiciones definitivas frente a una eventual candidatura en segunda vuelta.

En ese sentido, sostuvo que las discusiones siguen desarrollándose alrededor de propuestas y compromisos programáticos, más que de acuerdos políticos tradicionales.

Catherine Juvinao representante Foto: Guillermo Torres / Semana

Juvinao también hizo referencia a la posición de la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, aunque aclaró que no puede hablar en su nombre. Sin embargo, señaló que existe una expectativa compartida entre quienes participan en estos diálogos para que se logre un entendimiento sobre los temas planteados.

“No puedo hablar, obviamente, por la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, pero todos, incluida ella, estamos esperando que ese acuerdo se dé”, manifestó.