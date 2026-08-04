Petro condiciona el aumento del bono de Colombia Mayor a la reforma pensional: “Hay que lograr que la Corte Constitucional deje aplicar la ley aprobada”

El presidente Gustavo Petro reaccionó a las declaraciones del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, sobre un supuesto faltante de 3,2 billones de pesos para garantizar los pagos del programa Colombia Mayor y el prometido incremento del subsidio a 400.000 pesos mensuales.

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A través de su cuenta en X, Petro aseguró que el aumento del bono sí sería posible, pero lo condicionó a la entrada en vigor de la reforma pensional. “Ya les dije que si Abelardo quiere cumplir la promesa del bono pensional a 400.000 pesos mes, hay que lograr que la Corte Constitucional deje aplicar la ley aprobada ya de reforma pensional”, escribió el mandatario.

El pronunciamiento se produjo luego de que Restrepo informara que, durante las 62 mesas técnicas de empalme con la Contraloría General, el equipo del Gobierno entrante identificó un presunto déficit de 3,2 billones de pesos para financiar Colombia Mayor entre agosto y diciembre, lo que, según dijo, comprometería los pagos a cerca de tres millones de beneficiarios.

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Restrepo también señaló que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, mantendrá el compromiso de elevar el subsidio a 400.000 pesos mensuales, aunque advirtió que esa medida solo podrá implementarse una vez se resuelva el faltante y se reorganicen las finanzas del programa.

Desde el Gobierno saliente, Prosperidad Social ha rechazado la existencia de una desfinanciación del programa, mientras el intercambio de mensajes abre un nuevo frente de discusión sobre la viabilidad financiera de una de las principales promesas sociales del Gobierno entrante.