Salud en Colombia: las propuestas de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella para el próximo gobierno

Este domingo, 21 de junio, se celebrará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en las que se medirán los candidatos Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, e Iván Cepeda, del Pacto Histórico.

A continuación, las principales propuestas de los dos candidatos relacionadas con el sistema de salud.

Abelardo de la Espriella

Entre las propuestas claves del candidato se encuentra la implementación de un plan de choque por $10 billones. Adicionalmente, se revisarán los ajustes que se le hicieron a la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

También habrá una revisión trimestral a la ejecución de la UPC por parte de las EPS.

En relación con los pacientes, el programa contempla recuperar el acceso oportuno a medicamentos y tratamientos, con especial énfasis en pacientes crónicos y poblaciones vulnerables.

De igual manera, el texto señala que se fortalecerá la medicina en atención primaria, promoción y prevención.

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Adicionalmente, De la Espriella se compromete a fortalecer la red hospitalaria, dignificar al personal de la salud y “hacer una transición responsable que preserve lo que funciona y corrija lo que colapsó”.

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella Foto: Montaje El País

Por otra parte, se busca hacer más eficientes a las EPS desde lo administrativo “con topes máximos a costos de administración”.

Además, se hará un arbitraje de recursos mal administrados por Adres y se revisarán los contratos asignados o contratos no ejecutados en infraestructura en salud en los lugares donde hay riesgo de corrupción o ineficiencia en la inversión pública. Finalmente, se implementará un denominado Bloque Anticorrupción en los casos que “sean necesarios”.

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Iván Cepeda

El candidato propone en los primeros cien días de gobierno implementar un plan para poder atender millones de citas, procedimientos y cirugías que están represadas. Y también se compromete a que haya un “acceso digno” a los medicamentos indispensables.

“Resolveremos las citas, procedimientos y tratamientos represados mediante la articulación de la red pública, los equipos básicos y especializados y prestadores privados que se vinculen a esta estrategia”, entre otros planes.

“A pesar de la oposición, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha impulsado acciones decisivas para transformar el sistema de salud. Este esfuerzo ha estado acompañado de un aumento sustancial del presupuesto”, señala Cepeda, quien considera que el enfoque del mandatario debe seguir.

“Ajustar y profundizar, avanzando hacia un sistema de salud dirigido a garantizar derechos con una apuesta territorial y equitativa”, subraya su programa de gobierno publicado la semana pasada.