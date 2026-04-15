“Mafia”, “corrupción” y más explosivos señalamientos: Daniel Quintero responde a críticos indignados por su nombramiento como Supersalud

No se ha posesionado como superintendente nacional de Salud y Daniel Quintero convirtió sus redes sociales en una batalla campal. Se enfrentó a todos sus opositores que lanzaron fuertes críticas a su designación como vigilante del sistema de salud en Colombia y las EPS.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, escribió contra Quintero en redes sociales: “¡Increíble esto! Quintero es el quinto superintendente de Petro y llega a terminar la tarea de saqueo y destrucción del sistema. Anticipo lo peor, con más intervenciones de EPS y hasta de hospitales públicos. Se ensañará con Antioquia. Llegará a acabar con lo que se haya sostenido a pesar de la arremetida del gobierno nacional. Y, claro, a contrariar el dicho popular, porque esta vez sí habrá quinto malo”.

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

El nuevo superintendente respondió. “Gobernador: vamos a revisar con detalle las denuncias de corrupción que han llegado sobre cómo la gobernación de Antioquia ha manejado los hospitales departamentales. No me temblará la mano. Nadie está por encima de la ley”, sostuvo.

Quintero también se enfrentó a Paloma Valencia porque la candidata presidencial afirmó que, mientras la gente se muere, el gobierno lo premió con la Supersalud. Y le recordó que tiene a 43 miembros de la Alcaldía de Medellín imputados.

Paloma Valencia, candidata presidencial. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“El uribismo ha financiado todas sus campañas con los recursos de la salud. Se inventaron la Ley 100 para manejar ellos mismos la plata de la salud, EPS manejadas por políticos que luego quebraron llevándose la plata de los colombianos y dejando a miles sin medicinas ni atención. Por eso no quieren la reforma. No quieren a Colombia”, respondió Quintero.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también cuestionó duramente su aterrizaje en el Gobierno Petro.

“De no creer. Después de que creíamos que Petro había tocado fondo, puede todavía caer más bajo. Pondrá de supersalud a quien se robó a Medellín. Seguramente la tarea es terminar de robarse lo que queda del sistema de salud en Colombia, que ellos mismos destruyeron. Todo esto mientras la gente muere esperando las medicinas y la atención médica en clínicas y hospitales del país. Vergonzoso. Absurdo. Estas personas deben estar en la cárcel”, escribió Gutiérrez en X.

Daniel Quintero y Federico Gutiérrez. Foto: SEMANA.

Quintero le salió al paso. “Cínico: mientras abres canchas de pádel en El Poblado, tienes al hospital general quebrado y has cerrado cuatro centros de Metro Salud, precisamente en las comunas populares”.

Otro de los indignados con el nuevo cargo de Quintero fue el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero.

“En plenas elecciones nombran a un politiquero cuestionado y acusado de robarse a Medellín a cargo de la Supersalud. ¿Qué supone uno?”, preguntó Forero.

El representante a la Cámara, Andrés Forero. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“En plenas elecciones, que nombren a alguien a quien no le tiembla la mano para enfrentar a los corruptos y decir la verdad, debe ser muy preocupante para algunos. ¿También para usted, senador? ¿Tiene usted negocios en el sistema de salud? ¿Está preocupado?”, le preguntó Quintero.

El representante electo Daniel Briceño dijo que, tras el nombramiento de Daniel Quintero, “no van a dejar nada. Se lo van a robar todo”.

Y el exalcalde de Medellín respondió: “Daniel, la salud se la han robado desde la Ley 100. Un plan perfectamente diseñado para que los privados manejaran cientos de billones cada año: Construyeron campos de golf, mandaron la plata para las Bahamas. Se robaron todo. Adivina, ¿qué partido y qué presidente se inventaron esa ley?… Tu partido y tu presidente: Uribe”.

El excandidato presidencial, Juan Manuel Galán. Foto: Bernardo Peña

El excandidato presidencial Juan Manuel Galán se declaró sorprendido por la designación y Daniel Quintero no dudó en responder: “Juan Manuel, a tu padre no solo lo mató la mafia: lo mató el sistema. El mismo sistema que ha tratado de matarme a mí por enfrentar a las mafias. Galán, tu padre, hoy estaría conmigo y con Petro y no con Uribe y Paloma”.

Como si fuera poco, el político paisa habló del inicio de la verdadera reforma a la salud y habló de “intervención total”, “vigilancia férrea” y “justicia”.