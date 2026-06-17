América de Cali sigue buscando fichajes para reforzar la nómina de David González. En los próximos días se anunciará la llegada de Luis Quiñones, delantero que llega procedente del Pachuca de México y manifestó su cariño por la camiseta escarlata.

América de Cali aclaró el futuro de Marcela Gómez, David González y Jean Fernandes

El otro jugador que había sido relacionado con América es el defensor Jeison Quiñones, quien actualmente pertenece al Yokohama FC de la primera división del fútbol japonés.

Quiñones estuvo muy cerca de llegar al cuadro vallecaucano en 2024, pero la negociación se cayó por diferencias económicas con Águilas Doradas.

La posibilidad parecía reactivarse en este mercado; sin embargo, a través de su representante, descartó que pueda regresar a Colombia en el futuro próximo.

“No, nosotros después de aquella ‘intentona’, entre comillas, que tuvimos de jugar por América hace año y medio, yo creo que no... Solamente ha sido una conversación social, pero no ha habido interés formal ni pidieron números de nada de eso”, indicó el empresario Fabio Marín.

Ni América ni otros equipos tienen nada avanzado para repatriar a Jeison Quiñones. “No, para nada, en absoluto. La verdad es que no hay ninguna oferta del fútbol colombiano concreta; por lo tanto, él está en este momento en sus vacaciones y deberá presentarse en Yokohama a continuar su contrato”.

Uno de los problemas que afrontó América de Cali en el semestre pasado fue la defensa. Esas debilidades le costaron la eliminación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana y la goleada que le propinó Independiente Santa Fe en los cuartos de final de la Liga BetPlay.

Ídolo histórico regresa a Atlético Nacional: negocio va por buen camino para traerlo de Ecuador

El fichaje de Jeison Quiñones había ilusionado a los hinchas del conjunto escarlata con armar una dupla de centrales llena de experiencia y solidez; sin embargo, las declaraciones de su representante derrumbaron la ilusión.

Aunque Quiñones asegura tener afinidad por América, nunca ha concretado ese deseo de vestir la camiseta roja en el Pascual Guerrero.

América de Cali trabaja en la nómina para el segundo semestre. Foto: Cristian Bayona

David González se queda con Marcela Gómez

Por lo pronto, el club americano solo tiene un fichaje listo para unirse a los trabajos de pretemporada. Luis Quiñones ya habló públicamente de su contratación y está feliz de volver al FPC tras una larga trayectoria en México.

América todavía no anuncia la lista oficial de salidas; sin embargo, descartó que Marcela Gómez dejara de ser la presidenta. En ese mismo comunicado anunciaron la continuidad de David González y del arquero brasileño Jean Fernandes.

Cabe recordar que el torneo empezará a mediados de julio, por lo que todavía queda tiempo de sobra para negociar nuevos refuerzos y armar una plantilla competitiva que alcance para pelear por la estrella 16.