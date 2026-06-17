Gustavo Petro desconoció fallo judicial que le ordenó abstenerse de participar en política: “Es callar a un presidente elegido por voto popular”

Al presidente Gustavo Petro se le volvió costumbre desconocer los fallos judiciales cuando las decisiones van en contra de sus posturas.

En su más reciente consejo de ministros, adelantado en la noche de este martes, 16 de junio, el jefe de Estado la emprendió contra un juez de la República que le ordenó abstenerse de participar en política en medio de esta contienda presidencial.

“Eso es callar a un presidente elegido por voto popular”, expresó Petro.

“Ayudan unos jueces que dicen que no tengo que hablar de tal o tal cosa. En últimas dicen que no puedo hablar de elecciones. ¡No señor! ¡No señor! Quiero que mis abogados actuen de inmediato“, solicitó.

Petro dijo que solo ha hablado de “gente” que está en campaña “porque hacen crímenes y mi obligación es, como funcionario público, denunciarlos. Es una obligación constitucional. Y si los crimenes van contra mí y funcionarios de este gobierno, peor. Mi obligación- reitero- es denunciar como cualquier funcionario público cuando vea la comisión de un delito”.

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Presidencia de Colombia

En este caso- dijo Petro- “aquí son graves”. Pero no se refirió a ellos.

La reacción del primer mandatario surgió tras conocer que el Juzgado Veintinueve Laboral del Circuito de Medellín admitió una acción de tutela presentada por el ciudadano Juan Diego Ríos Rojas contra el presidente Gustavo Petro y, como medida provisional, ordenó al mandatario abstenerse de utilizar los recursos y escenarios propios de su investidura para intervenir en la campaña presidencial mientras se resuelve de fondo el proceso.

La determinación, firmada por la jueza Anny Carolina Goenaga Peláez, señala que Petro deberá abstenerse de emplear “recursos, bienes, canales, plataformas y escenarios vinculados al ejercicio de la Presidencia para difundir propaganda electoral o mensajes dirigidos a favorecer o desfavorecer, directa o indirectamente, a cualquiera de los candidatos que participan en la contienda”.

La orden judicial fue extensiva e incluye las alocuciones oficiales, los eventos públicos, los escenarios nacionales e internacionales en los que participe el presidente y la cuenta de X@petrogustavocuando sea utilizada como instrumento del ejercicio de la función pública.

Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia.

La juez también le prohibió al primer mandatario difundir afirmaciones sobre un eventual fraude electoral en los comicios a la presidencia en este 2026 que carezcan de evidencia “sólida y razonable”.

Y recordó que el Consejo de Estado ya había ordenado al presidente abstenerse de difundir propaganda electoral a favor o en contra de partidos o movimientos políticos.

Las Palabras del Cambio es la colección de 10 tomos que recopila los discurso de Petro presidente. Foto: Semana

Adicionalmente, la jueza ordenó notificar a la Presidencia de la República y solicitó información a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes sobre procesos relacionados con una presunta participación indebida en política.

De acuerdo con el juzgado, el incumplimiento de la medida provisional podría dar lugar a sanciones por desacato.

El presidente tendrá dos días para pronunciarse sobre la tutela, mientras el juzgado avanza en el estudio de fondo del caso. Sin embargo, a juzgar por su pronunciamiento de este martes, desconocerá nuevamente una decisión judicial.