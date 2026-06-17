Exfiscal Francisco Barbosa reacciona a desacato de un fallo judicial del presidente Petro: “Nunca respetó la Constitución”

El exfiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, se pronunció por medio de su cuenta en la red social X sobre lo que dijo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, al no acatar la decisión de un juez que le prohibía hablar de la política a pocos días de la segunda vuelta presidencial.

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“Hasta el final de su mandato, desconociendo los fallos de la justicia. Nunca respetó la Constitución y la ley. El país no puede reelegirlo el domingo. Votar por @IvanCepedaCast es elegir a @petrogustavo”, dijo.

Y es que en su más reciente Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro la emprendió contra un juez de la República que le ordenó abstenerse de participar en política en medio de esta contienda presidencial.

“Eso es callar a un presidente elegido por voto popular”, expresó Petro.

El mandatario de los colombianos hizo un pedido a sus abogados: “Ayudan unos jueces que dicen que no tengo que hablar de tal o tal cosa. En últimas, dicen que no puedo hablar de elecciones. ¡No señor! ¡No señor! Quiero que mis abogados actúen de inmediato“.

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Petro dijo que solo ha hablado de “gente” que está en campaña “porque hacen crímenes y mi obligación es, como funcionario público, denunciarlos. Es una obligación constitucional. Y si los crímenes van contra mí y funcionarios de este gobierno, peor. Mi obligación —reitero— es denunciar como cualquier funcionario público cuando vea la comisión de un delito”.

La decisión judicial le prohíbe al presidente de Colombia, Gustavo Petro, hablar las elecciones. Foto: Publicaciones Semana GUILLERMO TORRES

En este caso —dijo Petro— “aquí son graves”. Pero no se refirió a ellos.

La reacción del primer mandatario surgió tras conocer que el Juzgado Veintinueve Laboral del Circuito de Medellín admitió una acción de tutela presentada por el ciudadano Juan Diego Ríos Rojas contra el presidente Gustavo Petro y, como medida provisional, ordenó al mandatario abstenerse de utilizar los recursos y escenarios propios de su investidura para intervenir en la campaña presidencial mientras se resuelve de fondo el proceso.