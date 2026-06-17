El presidente Gustavo Petro no se quedó callado frente al arresto en Estados Unidos a Beto Coral, uno de sus activas y defensores más férreos.

Ocurrió este martes, 16 de junio, cuando permanecía en Arizona, y las razones de su detención por parte de Homeland Security Investigations(HSI), una de las principales agencias federales de investigación criminal de Estados Unidos y que hace parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), son desconocidas.

“En este momento está en mi casa el HSI, agentes federales, me están llevando. Un abrazo para todos. Sabía que esto iba a pasar en estos momentos y no nos vamos a arrodillar en absoluto. Nunca”, dijo Coral, visiblemente conmnovido, en un video que grabó y divulgó el periodista Daniel Coronell.

Aunque las razones del arresto de Coral no son certeras, Petro, desde Colombia, en medio de su consejo de ministros televisado, entregó ordenes a la canciller Yolanda Villavicencio para que proceda.

Daniel García-Peña y Yolanda Villavicencio. Foto: Presidencia

“Cancillería tiene que moverse”, pidió Petro.

“Que nos lo devuelvan, nosotros pagamos el transporte si es que no tenía derecho a quedarse allá. Y si tenía derecho pues nos toca movernos porque una injusticia contra un colombiano no podemos permitirla”, dijo el presidente.

A primeras horas de la mañana de este miércoles, 17 de junio, la Canciller Yolanda Villavicencio estableció comunicación con Estados Unidos para conocer con exactitud las razones de la detención de Coral. El embajador Daniel García-Peña Jaramillo hace lo propio.

Beto Coral detenido por el ICE en Estados Unidos Foto: Foto tomada de redes sociales

De acuerdo con la información oficial de esa entidad, HSI, quien arrestó a Beto Coral, no se dedica exclusivamente a asuntos migratorios. Por el contrario, se trata de una agencia encargada de investigar una amplia variedad de delitos federales y actividades criminales que tienen impacto dentro y fuera del territorio estadounidense.

Entre los casos que suele asumir se encuentran investigaciones por trata y tráfico de personas, delitos relacionados con inmigración, fraude documental, explotación infantil, ciberdelitos, lavado de dinero, crimen organizado transnacional, narcotráfico, tráfico de armas, corrupción pública y otros delitos federales cuando la agencia es la autoridad investigadora principal.

Hasta el momento, ninguna autoridad estadounidense ha indicado si el caso de Coral está relacionado con una investigación criminal, con un proceso migratorio o con algún otro procedimiento federal.

Beto Coral Foto: Redes Sociales

En horas de la mañana de este martes, 16 de junio, Coral había estado en las inmediaciones de la Universidad de Miami con carteles y con más personas a días de la segunda vuelta presidencial en Colombia. Todo lo documentó por medio de su cuenta de Tiktok.

En sus intervenciones, defendía a Gustavo Petro, hacía proselitismo por Iván Cepeda y cuestionó duramente al expresidente Álvaro Uribe y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.