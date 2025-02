Coral grabó un video y lo divulgó a través de sus redes sociales donde, además de reafirmar su retractación, se mostró arrepentido; dijo que lo dejaron solo los políticos, quienes lo impulsaron a señalar a Álvaro Uribe y afirmó que no vale la pena. Además, envió un mensaje reflexivo a quienes como él luchan por una causa política.

“Tras cuatro años de un proceso judicial tomé la decisión de retractarme. Uno de los puntos centrales del acuerdo establecía que no podía volver a opinar sobre hechos relacionados con Álvaro Uribe Vélez. Por eso, la contraparte emprendió una nueva acción judicial argumentando que había incumplido dicho acuerdo”, contó.

Este lunes, añadió: “Quiero ratificar mi compromiso con lo pactado tanto con el demandante y sus abogados. Reafirmo mi retractación y recalco que no existe ningún fallo judicial contra el expresidente Álvaro Uribe que lo declare culpable de ningún delito”.

Y aprovechó para reflexionar: “Habrá quienes me critiquen por eso, incluso me llamarán cobarde, tal vez son los mismos que en su momento me alentaron a decir lo que dije, políticos que estuvieron ahí incentivando mis palabras, pero fueron los primeros en desaparecer cuando empecé a enfrentar este proceso judicial solo”.