“Estoy dispuesto a hacer la paz con Uribe”: Beto Coral, tras acusar al expresidente de paramilitarismo, ahora cambia de opinión

El activista Franklin Humberto Coral, conocido como Beto Coral -uno de los influencers más reconocidos del petrismo- se refirió en las últimas horas a la retractación que tuvo que hacer por las acusaciones que ha lanzado en repetidas oportunidades contra el expresidente Álvaro Uribe.

En un video publicado en Twitter, Coral señaló: “No tengo prueba alguna de que el expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez es el comandante de las llamadas Águilas Negras o el Clan del Golfo. Tampoco tengo prueba de que el expresidente Uribe haya sido o sea el líder de un grupo paramilitar en Colombia. Así mismo, no tengo prueba de que el expresidente Uribe haya cometido delito alguno. Por esos motivos, me retracto de las afirmaciones sin base que hice en su contra”.

Coral no tuvo otro camino que la retracción, no por otro motivo, según el abogado Abelardo de la Espriella, que la falta de credibilidad, pruebas o soporte legal de sus afirmaciones, ahora difamaciones, en contra del expediente Álvaro Uribe.

Tras esta retractación, el activista habló para el canal de YouTube de la periodista María Camila Díaz, donde hizo una reflexión sobre las lecciones que le quedan tras este episodio.

Beto Coral, activista e influencer político - Foto: Redes Sociales

Lo primero que reveló es que, luego de varios años de acusaciones contra el expresidente, ahora está dispuesto a hacer “la paz con él”.

“El presidente Gustavo Petro se la pasa sentado con él. Estoy dispuesto a hacer la paz con él (Uribe), la hice con la senadora María Fernanda Cabal, del expresidente Uribe hay que pensar que es parte del pasado político, si hacemos la paz con los violentos, primero tenemos que hacerla entre nosotros mismos”, apuntó el youtuber tras ser consultado sobre si se sentaría a tomar un café con el expresidente.

Durante la conversación, Coral se mostró decepcionado de la actitud que han tenido algunos líderes del proyecto político del presidente Petro.

“Nadie más ha tenido que padecer lo que he padecido de haber perseguido judicialmente. Muchas de las personas que defendí en ese proyecto político hoy en día me dejaron solo, no me defiendan, no me idealicen, defiendan un proyecto político, no defiendan personas”, indicó.

Hace tres años el youtuber y duro opositor del uribismo, dijo, públicamente, que el expresidente Uribe era el comandante de las llamadas Águilas Negras o el Clan del Golfo, lo dijo y no logró demostrarlo. El exmandatario, a través de su defensa, radicó una demanda en los Estados Unidos, donde se encuentra Coral, el resultado de esa demanda se resumió a una retracción.

“Un hombre honorable como el expresidente Uribe puede dar todas las batallas. La izquierda ha creado una narrativa negra y difamadora para cambiar la historia, pero no hay infamia que persista cuando se tiene la verdad y la razón”, dijo de la Espriella a SEMANA.

Abelardo De la Espriella, abogado. - Foto: Colprensa

La defensa del exmandatario estuvo durante estos tres años de proceso en una constante por demostrar lo que Beto Coral trató de ocultar, que no tenía pruebas de sus afirmaciones en contra de Álvaro Uribe. Los abogados Alexander Alfano, Fernando Franco y Jorge Valencia, bajo la batuta de Abelardo de la Espriella, lograron ganarle la pelea a Coral.

“La demanda la interpusimos nosotros hace tres años, el tipo solicitó un contrainterrogatorio, declaraciones de renta. El presidente Uribe estuvo tres horas sentado, contestando de todo, papeles, extractos bancarios, absolutamente todo y cuando lo citamos a él (Beto Coral) para lo mismo, se echó para atrás”, explicó el abogado Abelardo de la Espriella.

Pero la retractación es apenas un punto en el resultado legal de la demanda. El activista además de reconocer públicamente que no tenía pruebas de sus afirmaciones, de los señalamientos en contra del expresidente, tendrá una prohibición para referirse al exmandatario.