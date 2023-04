Confirmado: ministra Corcho les acaba de decir a tres partidos que no incluirá ningún cambio en la reforma a la salud. Crisis monumental

La ambiciosa y controvertida reforma a la salud de Carolina Corcho vuelve a tambalear. SEMANA conoció que la ministra Carolina Corcho ya le dejó saber a los partidos políticos que no va a incluir ningún cambio en la reforma. Por esta razón, congresistas de la Comisión Séptima que habían pensado votar favorablemente el articulado, podrían ya votar negativamente a esa iniciativa.

Desde que se presentó por primera vez la reforma, que busca acabar con las EPS y eliminar el rol de aseguramiento sobre el cual se ha fundado el sistema, numerosas críticas y advertencias han salido a flote. Esto llevó a que el gobierno, ya con la reforma casi hundida políticamente y con Alejandro Gaviria fuera del gabinete por haberse declarado en contra de la iniciativa, comenzara a dialogar con los partidos políticos para intentar salvarla.

Alejandro Gaviria

En principio, se creía que ese dialogo provocaría que el texto se matizara, cosa que finalmente no sucedió. El exministro Gaviria resumió lo que está pasando de manera concluyente: “La ponencia de la reforma a la salud es peor que el proyecto original”. El exfuncionario, quien estuvo a cargo de esa cartera por seis años en el gobierno Santos, aseguró que el proyecto no solo no mejora los problemas del sistema, sino que los agrava.

Pero el miércoles en la tarde un peso pesado también se rebeló y aseguró que presentaría una reforma estatutaria por el liberalismo. En un comunicado, el expresidente Gaviria señaló: “La ministra ha hecho una caracterización del sistema completamente ajena a la realidad. Se desconoce el origen y la calidad en ciertos análisis y datos que ha suministrado y sus comparaciones son bastante enrevesadas. Salvo por los significativos recursos para invertir en prevención, que no conocemos ninguna cifra del Ministerio de Hacienda, es poco lo que nos ofrecen en sus propuestas”.

En el texto, el expresidente criticó la estatización que pretende la reforma de la ministra, la cual no tiene en cuenta la complejidad del sistema.

César Gaviria Trujillo. Bogotá Noviembre 26 de 2021. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Sí, se pueden y deben aceptar mayores recursos para las regiones más apartadas y remotas, pero es descabellado pensar que el sistema se puede estatizar en dos o tres años, máxime cuando el Gobierno apenas se asoma a entender la complejidad de lo construido en 30 años y se niega a entender su característica más compleja que es la gestión del riesgo en salud. La ministra considera que el Estado colombiano fácilmente puede asumir el colapso del sistema y la decisión de un sistema de salud completamente público en su esencia”, argumentó Gaviria, continuando las críticas a Corcho.

En el documento, el expresidente recordó la razón por la cual el Partido Liberal decidió levantarse de la mesa de negociación, que compartió con los partidos Conservador y La U. “Cuando por tercera ocasión el Gobierno regresó, con textos iguales a los originales, sin ninguna alusión a los acuerdos con nuestros expertos”, recordó.

De acuerdo con Gaviria, la discusión parecía “inútil” por la poca disposición del Gobierno para acoger los textos acordados con los expertos. Las líneas del partido, según su líder, giran alrededor de “construir sobre lo construido, fortalecer las capacidades del sistema de salud y garantizar el derecho fundamental a la salud”.

Carolina Corcho y el expresidente César Gaviria - Foto: Fotos: SEMANA

“El Partido Liberal ha decidido continuar con el trabajo que veníamos realizando con el Partido Conservador y el Partido de la U en el examen y debate del sistema de salud colombiano, el cual ha mostrado grandes progresos sociales, de equidad y salud y se puede decir que es el mejor de cualquiera de los países emergentes y superior en sus resultados que el de muchos países industrializados, lo que no implica que se puedan hacer mejoras sustanciales del mismo”, informó el expresidente.

Por ahora, se cree que esta iniciativa puede tener incluso más chance en ser aprobada que la del gobierno. La gran ventaja que tendría el proyecto del liberalismo es que se radica como ley estatutaria. Como se recordara, la ministra Carolina Corcho se empeñó en presentar su iniciativa como ley ordinaria, de modo tal que necesitara menos debates, mayorías más sencillas y que pudiera comenzar por la comisión séptima donde el gobierno le queda más fácil alcanzar mayorías.

Pero para los expertos jurídicos es claro que una reforma a la salud, al tocar tantos derechos fundamentales debería ser una ley estatutaria por lo cual muchos anticipan que aún en el caso de que la reforma sea aprobada se caerá en la Corte Constitucional.

Lo que viene en el Congreso

La reforma a la salud comenzó su tan esperado debate en el Congreso de la República, tras la radicación que hizo el gobierno hace unas semanas de esa iniciativa. Por ahora, lo que ha sucedido es que los partidos Centro Democrático y Cambio Radical, opuestos a la reforma, ya radicaron sus informes de ponencia.

El 13 de febrero de 2023 se radicó en el Congreso, la reforma a la salud que defiende el presidente Gustavo Petro. - Foto: Presidencia

Así las cosas, con lo radicado este 12 de abril se pone nuevamente en la cuerda floja una reforma que viene bastante “golpeada”. En detalle, lo que argumentan los representantes que lideran la ponencia es que lo que pretende implementar el gobierno de Gustavo Petro no le conviene al país.

La ministra de Salud y Protección Social, Carolina Corcho, ha afirmado que la reforma al sistema es una reivindicación a los trabajadores del sector. - Foto: Colprensa / Mariano Vimos

“Después de un trabajo conjunto y armonioso, Cambio Radical y Centro Democrático hemos radicado ponencia negativa de archivo al proyecto de ley 339 del 2023, presentado por el Gobierno nacional, que pretende reformar el Sistema General de Seguridad Social en Salud”, dijo en primer lugar una de las representantes firmantes, por el Partido Cambio Radical, Betsy Pérez.

“Requerimos una reforma al sistema de seguridad social en salud, pero una reforma que permita construir sobre lo construido, que permita conservar las buenas prácticas, las experiencias y los conocimientos aprendidos en los últimos 30 años que lleva la implementación del sistema”, agregó.

Hoy radicamos ponencia negativa al proyecto de #ReformaALaSalud, reiterando la necesidad de una reforma que construya sobre lo construido, conserve las buenas prácticas y las experiencias de los 30 años de implementación del sistema: representante @BetsyPerez_1 #SomosOposición pic.twitter.com/jU2uB2goW6 — Cambio Radical (@PCambioRadical) April 13, 2023

En ese sentido, la congresista Pérez insiste en que han sido críticos del “borrón y cuenta nueva” que plantea la idea que lidera la ministra de Salud y Protección Social, Carolina Corcho, y retoma una de las críticas más frecuentes al proyecto.

“No es la solución que requiere este país, que es tapizar la salud, no es la solución que están necesitando, los colombianos. Somos unos convencidos que el trámite legislativo que se le debe dar es el de ley estatutaria, toda vez que toca el núcleo del derecho fundamental a la salud. Por estas razones y muchas otras decidimos presentar la ponencia negativa”, insistió.

“Será el debate que daremos en próximas semanas y será la ponencia que defenderemos en las sesiones de la Comisión Séptima”, concluyó la representante.

El secretario de Transparencia de la Presidencia hizo la denuncia en el Congreso. - Foto: Twitter: @Aidarragaf

A continuación, el informe de ponencia completo

Se aplaza para la próxima semana el comienzo del debate de la reforma a la salud

Ahora, aunque estaba programado que esta semana comenzaría el debate en la Comisión Séptima, donde fue radicado el proyecto de reforma, se confirmó que no será así.

“Desde la presidencia de la Comisión Séptima hemos decidido no abrir el debate mañana (13 de abril) de la reforma a la salud, con el objetivo de darle la garantías a los partidos y a los ponentes”, anunció el representante Agmeth Escaf, quien lidera la Comisión. Además, enfatizó en que buscarán construir un texto que contenga las sugerencias de los demás partidos políticos.

“Para que el nuevo articulado que ha sido presentado pueda ser trabajado de manera tranquila para poder allanar bien los espacios y darle la garantía a todos los solicitantes y a todos los sectores de participación en el proceso, con el apoyo del Gobierno y la concertación real desde el Ministerio del Interior y desde la Presidencia”, argumentó.

En la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes iniciará el debate de la reforma a la salud. - Foto: ULT Representante Agmeth Escaf

En ese sentido, confirmó que la tercera semana de abril si será el espacio para debatir la polémica propuesta.

“Para la próxima semana se aplazaría, los ponentes empezarán a trabajar 24/7. Quiero destacar que todos están armoniosos, dispuestos. Se ha hablado también con los presidentes de los partidos y yo creo que estamos superando la última brecha, que ya precisamente para eso estos días para que podamos sacar un articulado en el que se sienta, por supuesto, una reforma con una transición especial y con buen futuro para los colombianos”, aseguró.