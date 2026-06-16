José Manuel Restrepo anticipa el destino de los grupos armados en un eventual gobierno de Abelardo de la Espriella

José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, reiteró en SEMANA que la paz total se cerraría en un eventual gobierno del líder del movimiento Defensores de la Patria.

Él anticipó que la estrategia que se implementaría sería el sometimiento de los integrantes de los grupos armados ilegales, en vez de negociaciones, como sí lo sugiere el plan de Iván Cepeda, el aspirante del Pacto Histórico.

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“Lo que viene es el sometimiento. La paz total lo que ha generado es criminalidad, impunidad”, dijo Restrepo.

Su teoría es que los datos del mismo Gobierno Petro pondrían en evidencia la crisis de orden público que afecta a varios rincones de Colombia. A su juicio, la paz total sería una de las causas.

José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“¿En cuánto ha aumentado el secuestro? 100 %. ¿En cuánto ha aumentado la extorsión? 50 %. ¿En cuánto ha aumentado el terrorismo? 60 %. Las personas de la Fuerza Pública que han sido dados de baja, 60 %”, manifestó el candidato vicepresidencial.

En la entrevista, insistió: “¿Cuál sería la alternativa? ¿Seguir en lo mismo para que esto siga creciendo? No. El camino es sometimiento. El camino es que no hay lugar a un proceso de paz que es fallido. Lo que hay que lograr es el sometimiento”.

"Lo que viene es el sometimiento": @jrestrp al ser cuestionado sobre terminar con la paz total de Petro.https://t.co/5eEE6TUFKR pic.twitter.com/h3LyN5dAGX — Revista Semana (@RevistaSemana) June 16, 2026

La fórmula que pondría en marcha el posible gobierno sería el fortalecimiento de las capacidades de la Fuerza Pública, tanto en el número de hombres como en la dotación de herramientas tecnológicas.

“¿Cómo? Fortaleciendo la Fuerza Pública, rodeando a la Fuerza Pública, acompañando a la Fuerza Pública, persiguiendo a los criminales y ejerciendo la autoridad. En este país, nos acostumbramos a no ejercer la autoridad. Aquí hay que rodear a la Fuerza Pública para que haga ese cometido. Eso significa un proceso de sometimiento para garantizar la paz a los colombianos”, concluyó Restrepo.

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