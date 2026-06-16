Trabajadores de MinIgualdad denuncian incertidumbre y tensión en medio de liquidación: alertan que más de 650 personas quedarían sin empleo

El viernes 19 de junio se llevará a cabo el cierre administrativo del Ministerio de la Igualdad, luego de que la Corte Constitucional declaró inexequible la norma que le dio origen.

En medio de la liquidación, trabajadores de la cartera protestan por las cerca de 650 personas que se quedarían sin empleo y por la incertidumbre en torno a la ruta con la que se definirá su situación.

Trabajadores del Ministerio de la Igualdad protestan en el Salón Esmeralda del Hotel Tequendama por la ausencia del ministro Luis Alfredo Acosta en una reunión clave sobre la liquidación de la cartera, que dejaría a más de 580 personas sin empleo. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/1f6xKjonWA — Revista Semana (@RevistaSemana) June 16, 2026

El Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado (Sunet) manifestó su preocupación por “la pérdida de 720 puestos de trabajo del Ministerio de Igualdad, la estabilidad laboral de más de 650 servidores públicos y sus derechos laborales”.

“Igualmente, rechaza las actuaciones adelantadas por el Ministerio de la Igualdad que van en contravía de los derechos fundamentales de las y los servidores”, expresó en un comunicado.

De acuerdo con el sindicato, el pasado jueves, 11 de junio, a través de una reunión virtual se les notificó a los trabajadores que el cierre se iba a llevar a cabo el 19 del mismo mes, pese a que se solicitó respuestas frente al tema meses atrás.

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“Solicitamos que con tiempo prudente y de cara a los trabajadores y trabajadoras, el Ministro de la Igualdad y su equipo directivo advirtieran la situación que acontecía y fueran claros con los tiempos, alcances y garantías para el proceso administrativo de fusión, reestructuración o liquidación”, indicó.

El sindicato afirmó que “la falta de información y ausencia de una ruta clara sobre el futuro de la entidad ha generado dentro de las y los trabajadores incertidumbre, preocupación, sobrecarga, tensiones en el clima laboral e incluso impactos a la salud física y mental”, se lee en el documento.

Aseguran que las acciones administrativas solo se hacen con siete días hábiles de anticipación, por lo que se convocó a otra reunión este martes 16 de junio, a la que en principio el ministro no asistió, lo cual provocó molestias en los trabajadores.

Finalmente, el sindicato aseguró que los trabajadores se declaran en “estado de alerta” y llevarán a cabo reuniones para proteger los cargos.