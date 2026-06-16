Tras salir de la UNGRD, Carlos Carillo anunció que empezará su segunda carrera por la Alcaldía de Bogotá: “En el 27 yo tendré aspiraciones políticas”

En medio de una entrevista con la periodista Eva Rey, en su programa Me Vale, el exdirector de la UNGRD, Carlos Carrillo, confirmó su intención de llegar a la alcaldía de Bogotá. No sería la primera vez que el exconcejal de la ciudad aspira al máximo cargo en la capital del país. En 2023, lo intentó, pero su partido le dio la espalda.

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Carlos Carrillo quiere ser alcalde de Bogotá. Foto: Guillermo Torres Reina

“Cuando uno se lanza a algo, ya no hay deslanzada. Yo me lancé hace tres años a la alcaldía de Bogotá y me sacaron a patadas, además, mi propio partido”, señaló Carrillo.

En ese mismo sentido, aseguró que es “un hombre libre”, al referirse tanto a los lazos del Gobierno Petro, que se soltaron con su salida de la UNGRD, como a su relación con el Polo.

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Carlos Carrillo, director de la UNGRD, alertó sobre ruido alrededor de supuestas presiones a contratistas. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

En esa misma entrevista, Carrillo dijo que se lanzaría por cualquier partido que lo apoyara en su intención de llegar al Palacio de Liévano a conducir los destinos de la capital con el segundo cargo más importante del país.