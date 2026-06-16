Miguel Uribe Londoño aterrizó en la campaña de Abelardo de la Espriella: “que se acabe la falsa paz total”

Con un video publicado en su cuenta de X, el excandidato presidencial, Miguel Uribe Londoño, confirmó su adhesión a la campaña de Abelardo de la Espriella.

Abelardo de la Espriella denuncia que el gobernador Carlos Amaya estaría presionando a alcaldes y funcionarios para buscar votos por Iván Cepeda

“Soy Miguel Uribe. En este momento tan importante y decisivo para Colombia anunció mi apoyo y mi adhesión a la candidatura de Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta presidencial”, se escucha en el video publicado por Uribe Londoño.

En ese mismo video, el excandidato y padre del asesinado candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, invitó a “todos los colombianos a que apoyemos a Abelardo para recuperar la seguridad y que se acabe la falsa paz total”.

El excandidato que obtuvo 28.657 votos en la primera vuelta aterrizará en la campaña de De la Espriella a tan solo cinco días para que se defina quién será el próximo inquilino de la oficina presidencial del Palacio de Nariño.