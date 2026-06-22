Sentido mensaje de Miguel Uribe Londoño a Abelardo De La Espriella: “Miguel hijo te felicita desde el cielo”

Miguel Uribe Londoño, excandidato presidencial, felicitó a Abelardo De La Espriella por el triunfo que obtuvo en las urnas este domingo, 21 de junio.

“Delia y yo te felicitamos por tu gran triunfo como nuevo presidente de Colombia. Contigo ganamos todos los colombianos. Miguel hijo también te felicita desde el cielo”, dijo el exaspirante.

El sentido mensaje también fue acompañado de la promesa que hizo De La Espriella en medio de la campaña por la Casa de Nariño.

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“Recuerda que honrarás su memoria, impulsarás su legado y harás justicia porque la patria está eternamente en deuda con él, tal como lo has dicho”, dijo Uribe Londoño.

Él concluyó: “Abelardo, tu gobierno nos devuelve la esperanza para que se acaben los actos de violencia, para que vuelva la seguridad, porque sin seguridad no hay nada”.