La estrategia de Wadith Manzur para asumir su curul pese a estar detenido

Wadith Manzur no logró posesionarse el 20 de julio como congresista porque está privado de la libertad tras el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Manzur no consiguió que el Senado lo hiciera virtualmente ni que sus directivas adelantaran la investidura en la Estación de Carabineros en Bogotá. SEMANA confirmó que la ley le permite que se posesione durante los próximos ocho días hábiles después del 20 de julio.

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No obstante, otorga gabelas para que se efectúe en los próximos seis meses. La defensa de Manzur está dejando trazabilidad del interés del político para posesionarse porque consideran que su caso es similar al de Jesús Santrich, exjefe de las Farc, quien no se posesionó en su curul en la Cámara de Representantes el 20 de julio de 2018 y lo hizo en junio de 2019, tras salir de la cárcel. La defensa de la congresista Karen Manrique, también privada de la libertad por el escándalo de la UNGRD, está en el mismo plan.