Petro anunció libro de 10 tomos con todos los discursos que pronunció durante su gobierno: fue hecho por MinCultura y la Imprenta

El presidente Gustavo Petro aprovechó el consejo de ministros del 16 de junio para presentar una colección de diez tomos que recopila los discursos que ha pronunciado durante su mandato y que, según dijo, busca dejar un registro de su versión sobre los principales acontecimientos de su gobierno.

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“Presento este libro, no sé quién lo vaya a leer, pero es nuestro testimonio”, afirmó el jefe de Estado al referirse a la obra, elaborada con apoyo del Ministerio de Cultura y la Imprenta Nacional.

Durante su intervención, Petro sostuvo que la publicación surge en medio de lo que considera una distorsión de su gestión en redes sociales y algunos medios de comunicación.

El mandatario explicó que la colección reúne todas las intervenciones que realizó en calidad de presidente y reconoció que le sorprendió la magnitud del material recopilado. “Son 10 tomos de mis palabras siendo presidente de Colombia. No pensé que hubiera hablado tanto”, señaló.

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Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Presidencia de Colombia

Petro destacó el trabajo de quienes participaron en la compilación de los textos y aclaró que no recibirá beneficios económicos por la comercialización de la obra. Según explicó, los ejemplares estarán disponibles para bibliotecas públicas y librerías interesadas en distribuirlos.

De acuerdo con el presidente, los libros contienen un recuento de los distintos temas que marcaron su administración y reflejan las posiciones que asumió frente a asuntos de interés nacional. “Traen un testimonio en mis propias palabras durante los momentos que vivimos”, indicó.

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Consejo de ministros Foto: Presidencia

Petro aseguró que la colección permitirá a futuros investigadores contrastar versiones y acudir directamente a sus intervenciones para formarse una opinión. “Después de tanto fake, de tanta mentira, la gente puede ir directamente a ver cuál era la verdad”, manifestó.

Acto seguido, sostuvo que quienes revisen el contenido de los tomos encontrarán que su administración fue, “por lo menos durante este siglo, el mejor gobierno de Colombia”.