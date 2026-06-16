Nace la Casa de la Constitución para promover el diálogo y la defensa de la democracia

Un grupo de ciudadanos comprometidos con la defensa de la democracia impulsó la creación de la Casa de la Constitución, un espacio destinado a promover el diálogo, la formación ciudadana y la protección de los principios que han sustentado la convivencia democrática en Colombia durante las últimas décadas. La iniciativa será inaugurada el próximo 18 de junio a las 5:00 p. m.

La Constitución de 1991: viviente y transformadora por Manuel José Cepeda

Bandera de Colombia. Foto: Colprensa

La Casa de la Constitución nace como un punto de encuentro para personas de distintas corrientes políticas que comparten una convicción fundamental: las diferencias deben tramitarse dentro de las reglas democráticas y con respeto por la Constitución de 1991.

Entre sus objetivos está generar escenarios de reflexión y participación sobre temas como la separación de poderes, la independencia judicial, la libertad de prensa, las garantías electorales, los derechos fundamentales y el fortalecimiento institucional.

Casa de Nariño. Foto: Presidencia

La apertura contará con un encuentro liderado por jóvenes de diversos sectores académicos, sociales y profesionales, quienes han asumido la defensa de la Constitución como una causa ciudadana y generacional.

La Casa de la Constitución aspira a convertirse en un escenario permanente para el intercambio de ideas, la construcción de propuestas y la promoción de una cultura democrática basada en el respeto, la libertad, la participación y el pluralismo.